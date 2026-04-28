Prada a lansat sandale tradiționale indiene. Sunt de peste 160 de ori mai scumpe decât cele autentice

Sandalele Kolhapuri intră în zona articolelor de lux: Prada lansează o colecție limitată inspirată din tradiția indiană. Sursa colaj foto: Facebook/Prada

După ce anul trecut a intrat în vizorul criticilor pentru că a copiat designul unor sandale tradiționale indiene fără să dea credit artizanilor, Prada revine cu o ediție limitată. De data aceasta, brandul italian de lux a ales să joace corect: noile sandale sunt produse chiar în India, de meșteșugari locali, relatează BBC.

O pereche de sandale: 5 dolari în India, 750 de euro la Prada

Noile modele sunt inspirate din celebrii papuci Kolhapuri, un tip de încălțăminte care datează încă din secolul al XII-lea. Dacă în piețele din India o pereche autentică se vinde cu prețuri între 5 și 12 dolari, versiunea de lux semnată de Prada ajunge la 750 de euro.

Compania a ținut să precizeze că sandalele sunt realizate manual de artizani din statele Maharashtra și Karnataka, locurile unde acest meșteșug este transmis din generație în generație. Prada descrie acum colecția drept un „dialog între patrimoniul indian și luxul modern”, o schimbare radicală de atitudine față de iunie anul trecut.

În vara lui 2023, Prada a prezentat modele aproape identice pe podiumurile de la Milano, însă le-a descris simplu: „sandale din piele cu baretă”. Lipsa oricărei mențiuni despre originile indiene a stârnit un val de reacții negative, brandul fiind acuzat de „apropriere culturală”- adică utilizarea unor elemente dintr-o altă cultură fără respect sau recunoaștere.

Ca să repare greșeala, pe lângă noua colecție, grupul italian a anunțat și un program de formare pe trei ani. 180 de meșteșugari indieni vor fi instruiți în tehnici moderne, iar cei mai buni dintre ei vor avea șansa să se specializeze chiar la Academia Prada din Italia.

Ce sunt sandalele Kolhapuri și de ce sunt atât de importante

Numele lor vine de la orașul Kolhapur și sunt realizate tradițional din piele tăbăcită cu vopsele naturale. Importanța lor culturală este atât de mare încât, în 2019, guvernul indian le-a acordat statutul de „Indicație Geografică” - o certificare care protejează autenticitatea și originea regională.

Prin această mișcare, Prada încearcă să demonstreze că marile branduri de lux pot colabora cu artizanii locali în loc să le exploateze pur și simplu designul, oferindu-le acestora vizibilitate pe piața globală și acces la tehnici premium.