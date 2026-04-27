Peste 78.000 de români care și-au plătit anticipat impozitele au primit bonificații. Anunțul ANAf despre suma primită

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a acordat bonificaţii în valoare totală de 43,5 milioane de lei pentru 78.322 de contribuabili care au achitat anticipat impozitul pe venit şi contribuţiile sociale, până la data de 15 aprilie.

Instituţia menţionează într-un comunicat de presă că un element esenţial al procesului de modernizare fiscală îl reprezintă, pentru prima dată, punerea la dispoziţia contribuabililor a formularului de declaraţie unică precompletat, măsură care a contribuit semnificativ la reducerea birocraţiei şi a timpului necesar depunerii declaraţiilor.

Totodată, introducerea bonificaţiei de 3% pentru plata anticipată a obligaţiilor fiscale a avut un impact direct asupra comportamentului de conformare al contribuabililor.

Datele înregistrate până în prezent indică o evoluţie pozitivă a conformării voluntare: 408.224 de contribuabili au depus declaraţia unică, în creştere cu 23,24% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent; 78.322 de contribuabili au beneficiat de bonificaţia pentru plata anticipată; valoarea totală a bonificaţiilor acordate se ridică la 43,5 milioane de lei; încasările bugetare aferente au crescut cu 2,12 miliarde lei faţă de aceeaşi perioadă din 2025, atingând nivelul de 3,04 miliarde lei.

"Aceste evoluţii confirmă faptul că măsurile de simplificare a procedurilor fiscale, împreună cu mecanismele de stimulare adecvate, contribuie la îmbunătăţirea conformării voluntare şi la creşterea veniturilor bugetare. ANAF îşi reafirmă angajamentul de a continua procesul de modernizare fiscală, prin reducerea birocraţiei, creşterea predictibilităţii şi consolidarea unui parteneriat funcţional între administraţia fiscală şi contribuabili, bazat pe încredere şi eficienţă administrativă", se mai arată în comunicat.