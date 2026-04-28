VIDEO O călugăriţă din Germania a devenit virală după ce a mâncat pentru prima oară în viață un kebab. Are 92 de ani

Sora Irmingarda, în vârstă de 92 de ani, de la o mănăstire din localitatea Koblenz, în Germania, a mâncat primul ei kebab în timpul unui pelerinaj la Trier. Videoclipul a devenit viral, a fost vizionat de 5,5 milioane de ori în 48 de ore.

Sora Irmingarda, de la Mănăstirea Arenberg de lângă Koblenz, a văzut multe în cei 92 de ani ai săi, dar nu mâncase niciodată un kebab , care a devenit aproape un preparat național german în ultimele decenii. Astfel, videoclipul în care a încercat primul ei Döner, așa cum se numește în Germania, împrumutat din turcă, a devenit viral : în 48 de ore, a fost vizualizat de 5,5 milioane de ori, cu 300.000 de aprecieri pe Instagram, relatează Corriere della Sera.

Cea mai tânără dintre surori, Ursula a fost cea care a filmat grupul de călugăriţe așezat la mesele de la Firat Kebap Haus. Aceasta s-a apropiat de Irmingard și a întrebat-o cum a fost primul său döner. „ Sunt încântată ”, a răspuns călugăriţa. „Am auzit mereu despre acest döner. Și m-am gândit: «Ai împlinit 82 de ani fără să fi mâncat vreodată unul».” Pentru o clipă, confruntată cu gustul divin, şi-a confundat chiar și propria vârstă, reducându-și zece ani: „Ai 92 de ani ”, a corectat-o o soră, iar călugăriţa i-a răspuns fără să-și piardă calmul sau zâmbetul: „Oh, ce-am spus, 82?”, apoi a promis că îşi va termina sandvișul gigantic „mai târziu”.

Călugărițele dominicane din Arenberg sunt prezente de ceva vreme pe rețelele sociale. Într-un videoclip ulterior, acestea au explicat cum a decurs călătoria. Mănăstirea organizase o zi de pelerinaj la Trier. Seara, au vrut să se oprească ca să mănânce şi pentru că unele dintre călugărițe nu mai pot merge bine, au decis să se ducă la un centru comercial, unde găseau parcare mai ușor.

„Așa s-a întâmplat ca toate opt să ajungem la un magazin de kebab într-o zonă industrială din Mülheim-Kärlich”, a povestestit una dintre călugăriţe. La Firat Kebap Haus, au fost primite călduros și servite excelent. Și, pe lângă sora Irmingarda, Hildegunde, în vârstă de 89 de ani, a gustat pentru prima dată și ea ceea ce, toate au fost de acord, că este o delicatesă.

Kebaburile, însă, nu sunt tocmai o masă ușoară. De fapt, sora Ursula a povestit că „toate ne simțeam ca și cum murim, atât eram de sătule ”. Aceasta a mai adăugat că au trebuit să meargă 27 de ture prin grădină înainte de a adormi în acea seară.