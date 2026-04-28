Un bărbat care era în vacanță în Egipt a murit după ce a fost mușcat de un șarpe, la un spectacol din hotelul unde era cazat

Incidentul s-a petrecut într-un resort din Hurghada, pe coasta Mării Roșii FOTO: Getty Images

Un turist german a murit după ce a fost mușcat de un șarpe în timpul unei vacanțe în Egipt, au declarat autoritățile. Bărbatul în vârstă de 57 de ani, a cărui identitate nu a fost făcută publică, participase la un spectacol cu îmblânzitori de șerpi, în timp ce se afla în vacanță cu familia, când a fost mușcat de o reptilă, incidentul petrecându-se la începutul acestei luni, potrivit poliției germane citate de CNN, care nu a precizat data exactă a incidentului.

Familia, formată din trei persoane, din regiunea Unterallgäu din Germania, era cazată într-un resort din Hurghada, pe coasta Mării Roșii.

În timpul vacanței, aceștia au participat la spectacolul care făcea parte din programul de divertisment al hotelului. Acesta implica doi șerpi, despre care se crede că erau cobre, pe care „îmblânzitorul” îi punea în jurul gâtului persoanelor din public, au precizat polițiștii.

Însă incidentul fatal ar fi avut loc atunci când unul dintre șerpi a reușit să intre în hainele turistului german, potrivit comunicatului poliției.

„Unul dintre șerpi s-a strecurat în pantalonii unui bărbat de 57 de ani, mușcându-l de picior”, se arată în comunicat. „Ulterior, acesta a prezentat simptome clare de otrăvire și a necesitat resuscitare”.

Bărbatul a fost transportat la un spital din apropiere, unde a murit ulterior.

O anchetă a fost deschisă de Inspectoratul de Poliție Criminală din Memmingen pentru a stabili circumstanțele morții bărbatului, iar rezultatele unei examinări toxicologice sunt încă așteptate, au declarat oficialii.

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, între 81.000 și 138.000 de persoane mor anual la nivel global din cauza mușcăturilor de șarpe, în timp ce aproximativ de trei ori mai multe cazuri duc la amputări și alte dizabilități permanente.

