Nicușor Dan: România a participat activ la efortul coordonat cu SUA care a dus la recuperarea a doi ofițeri moldoveni captivi în Rusia

1 minut de citit Publicat la 18:29 28 Apr 2026 Modificat la 18:32 28 Apr 2026

SRI a documentat acțiunile de „spionaj în favoarea KGB Belarus derulate de Alexandru Bălan, fundamentând reținerea acestuia în România”. Foto: Getty Images

Președintele Nicușor Dan a declarat, după operațiunea comună SUA-România-Polonia pentru eliberarea a doi ofițeri moldoveni ținuți captivi în Rusia, că România a participat „activ și cu succes” la acest efort transatlantic. Șeful statului a scos în evidență rolul jucat de Serviciul Român de Informații (SRI) și a adăugat că acest schimb de deținuți a fost posibil „și ca urmare a eforturilor autorităților române”.

„România a participat activ si cu succes la efortul transatlantic, coordonat de Departamentul de Stat al SUA, care a presupus și recuperarea a doi ofițeri moldoveni ținuți captivi în Federația Rusă.

Demersurile diplomatice și de intelligence, încheiate cu schimbul de deținuți, au fost posibile și ca urmare a eforturilor autorităților române”, a scris Nicușor Dan pe rețeaua socială X.

Președintele a adăugat că SRI a documentat acțiunile de „spionaj în favoarea KGB Belarus derulate de Alexandru Bălan, fundamentând reținerea acestuia în România”, în coordonare cu omologii lor din Cehia, Polonia și Ungaria.

„În continuarea acțiunilor SRI, instituțiile judiciare române au acționat conform competențelor și au răspuns pozitiv solicitărilor autorităților din Republica Moldova de extrādare a cetățeanului moldovean, ceea ce a permis ulterior efectuarea schimbului.

Alături de partenerii noștri strategici, România rămâne dedicată eforturilor diplomatice și de intelligence colective, precum și susținerii Republicii Moldova”, a mai spus Nicușor Dan.

Demersurile diplomatice și de intelligence, încheiate cu schimbul de deținuți,… — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) April 28, 2026

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a anunțat marți că l-a grațiat pe Alexandru Bălan, spionul KGB acuzat de trădare de țară în România. Acesta a fost dat la schimb pentru doi angajați ai Serviciului de Informații și Securitate (SIS), cetățeni ai Republicii Moldova aflați în captivitate în Federația Rusă.

Președinta Republicii Moldova i-a mulțumit președintelui Trump pentru implicarea sa și a administrației SUA în succesul acțiunii. De asemenea, Maia Sandu a mulțumit și oficialilor din Polonia și România.

„Le mulțumesc tuturor partenerilor – din SUA, Polonia și România, pentru implicare la fiecare etapă a procesului și pentru sprijinul acordat autorităților noastre. Le sunt recunoscătoare tuturor instituțiilor noastre pentru profesionalism și cooperarea internațională realizată la cel mai înalt nivel care a făcut posibilă salvarea ofițerilor noștri”, a spus Maia Sandu.