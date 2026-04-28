Operațiune demnă de filme. SUA și România au reușit sa scoată din Belarus doi moldoveni. Ce a dat Maia Sandu la schimb

Președinta Republicii Moldova i-a mulțumit președintelui Trump pentru implicarea sa și a administrației SUA în succesul acțiunii.

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a anunțat marți că l-a grațiat pe Alexandru Bălan, spionul KGB acuzat de trădare de țară în România. Acesta a fost dat la schimb cu doi angajați ai Serviciului de Informații și Securitate (SIS), cetățeni ai Republicii Moldova aflați în captivitate în Federația Rusă.

”Republica Moldova a reușit să elibereze și să aducă acasă doi cetățeni moldoveni aflați în captivitate în Rusia. Ambii, fiind angajați ai Serviciului de Informații și Securitate, au fost eliberați și reîntorși autorităților noastre într-un schimb internațional de persoane”, a scris Maia Sandu.

Președinta Republicii Moldova i-a mulțumit președintelui Trump pentru implicarea sa și a administrației SUA în succesul acțiunii. De asemenea, Maia Sandu a mulțumit și oficialilor din Polonia și România pentru implicare:

“Le mulțumesc tuturor partenerilor – din SUA, Polonia și România, pentru implicare la fiecare etapă a procesului și pentru sprijinul acordat autorităților noastre. Le sunt recunoscătoare tuturor instituțiilor noastre pentru profesionalism și cooperarea internațională realizată la cel mai înalt nivel care a făcut posibilă salvarea ofițerilor noștri”.

Maia Sandu a precizat că această operațiune este în desfășurare de multe luni, sub coordonarea Serviciului de Informații și Securitate. Cei 2 ofițeri au fost schimbați, după cum s-a solicitat de cealaltă parte, cu alte două persoane: un cetățean al Federației Rusiei, Popova Nina, care acționa împotriva statului Republica Moldova, și Alexandru Bălan, cetățean al Republicii Moldova, acuzat de trădare de țară în interesul KGB-ului din Belarus, care a fost grațiat pentru a putea pleca în Belarus.

“Pentru țara noastră este un câștig care nu poate fi măsurat printr-o simplă ecuație matematică – noi am readus acasă doi cetățeni care lucrează pentru Republica Moldova renunțând, în schimb, la 2 deținuți care au lucrat împotriva Republicii Moldova. Ofițerii noștri sunt în drum spre casă și îi așteptăm să ajungă cu bine! Este important ca ofițerii să treacă toate testele medicale – prioritatea noastră este să ne asigurăm că sunt sănătoși și primesc, în caz de necesitate, tratamentele de care au nevoie.”

De asemenea, Ambasada SUA la București a subliniat rolul jucat de România în acest schimb, care a precizat că acțiunea a vizat și eliberarea a trei polonezi:

“Eliberarea a trei polonezi și doi cetățeni moldoveni din detenția din Belarus și Rusia reflectă eforturi diplomatice susținute și parteneriate solide. Sprijinul României a fost esențial în a face posibil acest rezultat”, a scris Ambasada SUA.

The release of three Poles and two Moldovan citizens from detention in Belarus and Russia reflects sustained diplomatic efforts and strong partnerships. Romania’s support was key in helping make this outcome possible. ???? https://t.co/TCeiosNlsC — U.S. Embassy Bucharest (@AmbasadaSUA) April 28, 2026