Rusia a construit un centru secret de inteligență artificială pentru fiica lui Putin. „Ridică din umeri când sunt întrebați ce e acolo”

Katerina Tihonova, fiica lui Vladimir Putin FOTO: Profimedia Images

La Universitatea de Stat din Moscova a fost finalizată formarea unui centru închis, care a fost înființat pentru directoarea Institutului de Inteligență Artificială al universității, Katerina Tihonova, fiica lui Vladimir Putin.

Acum, Tihonova controlează cea mai modernă parte a educației, cercetării și dezvoltării inteligenței artificiale din Rusia. Pe Dealurile Vorobiov a fost creat un ecosistem unificat al acestui proiect, care include un centru de cercetare, un institut, o facultate și supercomputerul „MGU-270”, potrivit The Moscow Times.

Lansarea facultății de inteligență artificială a fost anunțată pe 21 aprilie 2026. Facultatea este condusă de doctorul în științe fizico-matematice, profesor al Academiei Ruse de Științe și director general al Institutului de Inteligență Artificială AIRI, Ivan Oseledets. „Avem 36 de studenți la licență, dintre care 20 pe locuri finanțate de la buget, și 36 la master, dintre care tot 20 pe locuri bugetate”, a declarat Oseledets.

Costul studiilor este de aproximativ 500.000 de ruble pe an (aproximativ 5.600 de euro). Unul dintre membrii Academiei Ruse de Științe se arată surprins de această abordare: „Este necesar să separăm inteligența artificială?... De ce este o facultate nouă și nu un departament? Nu înțeleg... Este logica «regelui muntelui»: să-ți revendici o nișă”.

Sprijinul financiar pentru proiect este oferit de fondatorul RUSAL, Oleg Deripaska, și de banca de stat VTB Bank. Proiectele facultății conduse de Tikhonova sunt construite pe cipuri străine. Supercomputerul „MGU-270” este asamblat pe procesoare grafice Nvidia, achiziționate prin import paralel, prin companii chineze și sub un brand fictiv Solar Peak. Accesul la acesta este restricționat chiar și pentru specialiștii Centrului de Calcul Științific al universității.

Caracterul închis al sistemului este confirmat și de alte surse din mediul științific. Unul dintre interlocutorii publicației T-Invariant notează: „Dacă te uiți la un reportaj al programului «Vremia», acolo este prezentat vechiul supercomputer «Lomonosov-2», nu «MGU-270». Asta înseamnă că echipa de filmare nu a fost lăsată să intre. La noul supercomputer nu este lăsat nimeni, nici măcar din interiorul universității, cu excepția unui cerc restrâns”. Un alt cercetător adaugă: „De doi ani îi întreb pe colegii de la centrul de calcul ce se întâmplă acolo, la Tihonova. Ei doar ridică din umeri, nu sunt lăsați să intre”. Potrivit acestuia, despre crearea facultății, la fel ca și despre lansarea supercomputerului „MGU-270”, află din știri.

Fiica lui Putin va colabora cu China. Se discută crearea unor laboratoare comune cu Universitatea ruso-chineză MGU-PPI Shenzhen. În noiembrie 2025, pe site-ul acestei universități a apărut o știre despre crearea a două laboratoare: primul, laboratorul de materiale și dispozitive funcționale optoelectronice nanostructurate, iar al doilea, laboratorul de algoritmi de inteligență artificială și aplicațiile lor. De asemenea, în noua clădire a facultății de AI se planifică crearea unui parc de roboți pentru dezvoltarea tehnologiilor de control al sistemelor bazate pe inteligență artificială.