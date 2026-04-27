Încă o companie aeriană anulează zboruri din mai și iunie din cauza costului kerosenului

1 minut de citit Publicat la 13:35 27 Apr 2026 Modificat la 13:35 27 Apr 2026

Compania aeriană franceză Transavia a anunțat duminică seară că anulează unele zboruri în lunile mai și iunie din cauza creșterii costurilor combustibilului, scrie AP News.

Compania aeriană low-cost, parte a grupului Air France-KLM, a declarat într-un comunicat că, în „contextul geopolitic actual din Orientul Mijlociu și al efectelor asupra prețului combustibilului pentru aviație” a fost obligată să anuleze zboruri.

Presa franceză a relatat că anulările au reprezentat mai puțin de 2% din programul de zboruri al companiei pentru lunile mai și iunie.

Transavia a declarat că pasagerii afectați vor putea alege între un voucher, rambursare integrală sau o nouă rezervare gratuită, care va fi oferită în termen de 24 de ore pentru majoritatea zborurilor anulate.

Industria aviatică globală trece prin turbulențe majore după o creștere dramatică a prețului la kerosen, provocată de intensificarea conflictului dintre SUA-Israel și Iran. În ultimele săptămâni, costurile au explodat de la aproximativ 85-90 de dolari pe baril la un nivel alarmant de 150-200 de dolari.

Aceasta este o lovitură financiară grea pentru operatorii aerieni, în condițiile în care combustibilul poate reprezenta până la un sfert din cheltuielile lor de funcționare.

Grupul Lufthansa este cea mai recentă mare companie care a anunțat anularea a 20.000 de zboruri, într-o încercare disperată de a se proteja de costurile uriașe ale petrolului.

Miercuri, Comisia Europeană a propus un set de măsuri pentru a gestiona impactul războiului asupra piețelor energetice din regiune. Comisia a precizat că măsurile, incluse într-un pachet numit „AccelerateEU”, vizează optimizarea distribuției de combustibil între țările membre pentru a evita penuria totală.

Anterior, comisarul european pentru energie a avertizat că Europa se confruntă cu o vară extrem de dificilă din cauza deficitului de combustibil, chiar și în cel mai optimist scenariu. Companiile aeriene europene au lansat deja avertismente că stocurile s-ar putea epuiza în câteva săptămâni, deoarece ruta principală de aprovizionare prin Strâmtoarea Ormuz este blocată.