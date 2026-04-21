Peste 20.000 de zboruri eliminate de o mare companie aeriană din Europa. Sunt vizate și unele conexiuni din România

Lufthansa a anunțat că elimină până la 20.000 de zboruri pe distanțe scurte până în octombrie, economisind astfel 40.000 de tone de kerosen, potrivit Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Măsura vine după ce Lufthansa CityLine, o filială a grupului Lufthansa care opera zboruri pe distanțe scurte, a fost oprită brusc. Compania-mamă, Lufthansa, hotărâse deja de mai mult timp să o închidă treptat până în 2028, în contextul pierderilor financiare și al unui proces mai amplu de restructurare. Totuși, în ultima perioadă, grupul a accelerat semnificativ acest plan și a oprit brusc operațiunile CityLine.

Rutele neprofitabile din Frankfurt și München vor fi întrerupte, în timp ce rutele din Zurich, Viena și Bruxelles vor fi extinse, a anunțat Lufthansa marți. Un nou plan de rute pentru lunile următoare va fi publicat la sfârșitul lunii aprilie sau începutul lunii mai. Aprovizionarea cu kerosen a grupului este asigurată pentru săptămânile următoare, iar pentru programul de zbor de vară se așteaptă o „aprovizionare cu combustibil în mare parte stabilă”.

Care sunt rutele afectate

Primele 120 de anulări zilnice de zboruri, valabile până la sfârșitul lunii mai, au fost implementate luni, potrivit Lufthansa. Pasagerii afectați au fost informați. Rutele de la Frankfurt la Bydgoszcz și Rzeszow din Polonia, precum și Stavanger din Norvegia, sunt suspendate temporar.

Potrivit sursei citate, printre rutele afectate se numără și conexiuni care implică aeroportul din Sibiu.

Zece conexiuni din cadrul grupului vor opera prin alte aeroporturi – cele afectate sunt Heringsdorf, Cork (Irlanda), Gdansk (Polonia), Ljubljana (Slovenia), Rijeka (Croația), Sibiu (România), Stuttgart, Trondheim (Norvegia), Tivat (Muntenegru) și Wroclaw (Polonia).



Compania a încetat în mod neașteptat operațiunile filialei sale pe distanțe scurte Cityline, care fusese recent subiectul unor greve, cu doar două zile de preaviz. Drept urmare, capacitatea la nivel de grup va fi redusă cu un procent din numărul de locuri-kilometru disponibile în această vară, a anunțat Lufthansa.

Sindicatele UFO și VC au criticat aspru decizia de a accelera lichidarea companiei aeriene, care are două duzini de aeronave și aproximativ 1.300 de angajați. Inițial, fusese planificată o reducere treptată a companiei aeriene care înregistrează pierderi până la închiderea sa în 2028.

Cancelarul german Friedrich Merz a anunțat că va convoca „prompt” Consiliul de Securitate al țării pentru a discuta riscurile tot mai mari privind o posibilă penurie de combustibil pentru avioane, în urma blocajelor cauzate de războiul din Iran.

Amintim că rezervele scăzute de kerosen în contextul blocării strâmtorii Ormuz au generat un val de îngrijorări în Europa. Compania aeriană scandinavă SAS a declarat că va anula cel puțin 1.000 de zboruri în aprilie.