Criza kerosenului: Lista companiilor aeriene care anulează zboruri și introduc noi taxe

7 minute de citit Publicat la 09:17 23 Apr 2026 Modificat la 09:47 23 Apr 2026

Lista companiilor aeriene care anulează zboruri și introduc noi taxe. Foto: Getty Images

Industria aviatică globală trece prin turbulențe majore după o creștere dramatică a prețului la kerosen, provocată de intensificarea conflictului dintre SUA-Israel și Iran. În ultimele săptămâni, costurile au explodat de la aproximativ 85-90 de dolari pe baril la un nivel alarmant de 150-200 de dolari.

Aceasta este o lovitură financiară grea pentru operatorii aerieni, în condițiile în care combustibilul poate reprezenta până la un sfert din cheltuielile lor de funcționare. Drept urmare, companiile sunt obligate să scumpească biletele și să își revizuiască estimările financiare pentru acest an, scrie The Independent.

Grupul Lufthansa este cea mai recentă mare companie care a anunțat anularea a 20.000 de zboruri, într-o încercare disperată de a se proteja de costurile uriașe ale petrolului.

Miercuri, Comisia Europeană a propus un set de măsuri pentru a gestiona impactul războiului asupra piețelor energetice din regiune. Comisia a precizat că măsurile, incluse într-un pachet numit „AccelerateEU”, vizează optimizarea distribuției de combustibil între țările membre pentru a evita penuria totală.

Anterior, comisarul european pentru energie a avertizat că Europa se confruntă cu o vară extrem de dificilă din cauza deficitului de combustibil, chiar și în cel mai optimist scenariu.

Companiile aeriene europene au lansat deja avertismente că stocurile s-ar putea epuiza în câteva săptămâni, deoarece ruta principală de aprovizionare prin Strâmtoarea Ormuz este blocată. Aproximativ 75% din combustibilul necesar Europei provine din Orientul Mijlociu, ceea ce face ca această criză să fie resimțită extrem de acut.

Lista măsurilor luate de companiile aeriene (în ordine alfabetică)

Aegean Airlines

Compania grecească se așteaptă ca suspendarea zborurilor către Orientul Mijlociu și explozia prețurilor la combustibil să aibă un „impact notabil” asupra rezultatelor din primul trimestru.

AirAsia X

Conducerea companiei malaeziene a anunțat reducerea cu 10% a zborurilor la nivelul întregului grup și introducerea unei suprataxe de combustibil de aproximativ 20%.

Air France-KLM

Grupul plănuiește să mărească prețul biletelor pentru zborurile lung-curier, tarifele urmând să crească cu 50 de euro pentru o călătorie dus-întors.

Divizia olandeză KLM a anunțat pe 16 aprilie că va anula 160 de zboruri în Europa în luna următoare din cauza costurilor insuportabile.

Air Canada

Cel mai mare transportator canadian va elimina patru din cele 38 de zboruri zilnice către New York. Măsura vizează zborurile către Aeroportul Internațional JFK și va fi aplicată de la 1 iunie până pe 25 octombrie 2026.

Air India

Operatorul indian va revizui taxa de combustibil, trecând de la o taxă fixă pe rutele interne la un sistem bazat pe distanța parcursă. Compania a subliniat că suprataaxele actuale pe rutele internaționale nu acoperă creșterea exponențială a prețurilor.

Operatorii aerieni din Nigeria (AON)

Companiile nigeriene au suspendat temporar planul de a opri toate zborurile la nivel național, după intervenția guvernului. AON, organismul care reprezintă transportatorii interni, avertizase că va sista serviciile din 20 aprilie, deoarece costurile au devenit nesustenabile.

Decizia de a amâna protestul a venit în urma apelului ministrului aviației, Festus Keyamo, care a cerut dialog. O întâlnire decisivă între părți este programată pentru 22 aprilie.

Air New Zealand

Compania a anunțat încă din 7 aprilie că va tăia numărul de zboruri în mai și iunie și va scumpi biletele. Totodată, a suspendat previziunile privind câștigurile anuale din cauza volatilității pieței.

Akasa Air

Compania indiană introduce o taxă de combustibil cuprinsă între 199 și 1.300 de rupii (între 2 și 14 dolari) pentru zborurile interne și internaționale.

Alaska Air

Compania americană va mări taxa pentru primul bagaj de cală cu 5 dolari și cu 10 dolari pentru al doilea, pe rutele din America de Nord. Pentru al treilea bagaj, prețul a sărit de la 50 la 200 de dolari. De asemenea, transportatorul și-a retras prognoza de profit pentru acest an.

American Airlines

American Airlines va mări taxele pentru bagaje cu 10 dolari pentru primele două și cu 150 de dolari pentru al treilea, pe zborurile interne și internaționale pe distanțe scurte. De asemenea, a tăiat anumite beneficii pentru pasagerii de la clasa economic.

Asiana Airlines

Compania sud-coreeană va anula 22 de zboruri în perioada aprilie-iulie din cauza costurilor mari, potrivit agenției Newsis.

Cathay Pacific

Compania din Hong Kong va anula aproximativ 2% din zborurile programate până la sfârșitul lunii iunie, în timp ce divizia sa low-cost, HK Express, va tăia 6% din curse. Suprataxa de combustibil a fost deja mărită cu 34% de la 1 aprilie.

Cebu Air

Operatorul din Filipine a declarat că prețul petrolului este o preocupare majoră și că își revizuiește strategiile de preț și rețeaua de zboruri.

China Eastern Airlines

A mărit suprataxa pentru zborurile interne: 60 de yuani (9 dolari) pentru zboruri sub 800 km și 120 de yuani pentru cele peste 800 km.

Delta Air Lines

Delta va reduce capacitatea de zbor cu 3,5% și va scumpi taxele de bagaje cu sume cuprinse între 10 și 50 de dolari. Directorul executiv a declarat că nu poate oferi o prognoză clară pentru anul acesta din cauza incertitudinilor legate de prețul petrolului.

Easyjet

Compania avertizează că pierderile din prima jumătate a anului vor fi mai mari decât se anticipa, atingând peste 540 de milioane de lire sterline. Directorul executiv a avertizat consumatorii europeni să se aștepte la bilete mai scumpe spre sfârșitul verii.

Frontier Airlines

Compania low-cost americană își revizuiește estimările anuale din cauza prețurilor la combustibil care au depășit orice prognoză inițială.

Greater Bay Airlines

Compania din Hong Kong a dublat taxa de combustibil pentru zborurile către Filipine și a mărit tarifele pe majoritatea rutelor de la 1 aprilie.

Hong Kong Airlines

A mărit taxele cu până la 35% începând cu 12 martie, cele mai mari creșteri fiind pe rutele către Maldive, Bangladesh și Nepal.

British Airways (IAG)

Grupul IAG a anunțat că nu va scumpi biletele imediat, având contracte de „hedging” (prețuri blocate în avans) care îi protejează pe termen scurt și mediu.

Indigo

Cel mai mare operator din India a introdus taxe de combustibil de 900 de rupii pentru zborurile spre Orientul Mijlociu și 2.300 de rupii pentru cele spre Europa.

Jetblue Airways

Compania a mărit taxele pentru bagaje cu sume între 4 și 9 dolari. Directorul executiv a dat asigurări angajaților că nu se ia în calcul falimentul anul acesta, deși situația financiară este tensionată.

Korean Air

Compania va intra într-un „mod de gestionare de urgență” din luna aprilie pentru a eficientiza costurile la nivelul întregului grup.

Lufthansa

Anunțul oficial de marți, 21 aprilie, vizează anularea a 20.000 de zboruri în următoarele șase luni pentru a economisi 40.000 de tone de combustibil. Au fost eliminate cursele „neprofitabile” de scurtă distanță operate de subsidiara Lufthansa CityLine. 27 de avioane ale acestei divizii au fost retrase definitiv din uz, iar rute către orașe din Polonia și Norvegia au fost șterse din program.

Norse Atlantic

Operatorul low-cost norvegian a anulat ruta directă între Londra Gatwick și Los Angeles din cauza prețului prohibitiv al combustibilului.

Pakistan International Airlines

A scumpit biletele interne cu 20 de dolari și pe cele internaționale cu până la 100 de dolari.

Qantas Airways

Compania australiană a amânat o răscumpărare de acțiuni de 150 de milioane de dolari australieni și și-a mărit estimarea facturii de combustibil cu aproape un miliard de dolari.

SAS

Compania scandinavă anulează 1.000 de zboruri în aprilie, după ce în martie a anulat alte câteva sute. SAS a avertizat că industria va primi o lovitură dură chiar dacă transportatorii încearcă să absoarbă costurile.

Spirit Airlines

A solicitat fonduri de urgență de ordinul sutelor de milioane de dolari de la administrația Trump pentru a evita lichidarea din cauza prețului petrolului.

Southwest Airlines

A mărit taxele de bagaje la 45 de dolari pentru primul bagaj și 55 de dolari pentru al doilea.

TAP Air Portugal

Compania portugheză a declarat că scumpirile vor atenua parțial impactul fluctuațiilor de preț asupra veniturilor sale.

Thai Airways

Transportatorul thailandez va scumpi biletele cu 10% până la 15%.

TUI

Cel mai mare operator de turism din Europa și-a suspendat previziunile privind veniturile din cauza războiului din Iran. Acțiunile companiei au scăzut cu 2,6% miercuri. Totuși, TUI beneficiază de o protecție prin hedging de 83% pentru vara aceasta.

SunExpress

Parteneriatul dintre Turkish Airlines și Lufthansa va impune o taxă temporară de 10 euro pe pasager, de la 1 mai, pentru rutele între Turcia și Europa.

Turkish Airlines

Compania a decis să nu distribuie dividende din profitul pe 2025, păstrând banii în companie pentru a asigura lichiditățile necesare.

T’Way Air

Compania low-cost sud-coreeană va trimite o parte din echipajul de cabină în concediu fără plată în mai și iunie.

United Airlines

Elimină zborurile neprofitabile în următoarele două trimestre, pregătindu-se pentru un preț al petrolului de peste 100 de dolari până în 2027. De asemenea, a mărit taxele de bagaje cu 10 dolari pentru rutele din America de Nord și Latină.

Vietnam Airlines

Va anula 23 de zboruri pe săptămână pe rutele interne și a cerut ajutorul guvernului pentru eliminarea taxei de mediu pe combustibil.

Virgin Atlantic

Directorul executiv a declarat că, în ciuda suprataxelor introduse, compania va face eforturi mari pentru a rămâne profitabilă în acest an.

Volotea

Compania spaniolă low-cost a introdus o politică nouă: prețul biletului este legat direct de costul petrolului, ceea ce poate duce la o taxă suplimentară de până la 14 euro, aplicată chiar și după achiziționarea biletului.

Westjet

Compania canadiană a redus numărul de locuri disponibile pentru luna iunie și a adăugat o suprataxă de 60 de dolari canadieni pentru unele rezervări.

Date de referință pentru conversii:

1 dolar = 0,8557 euro

1 dolar = 92,6520 rupii indiene

1 dolar = 6,8306 yuani chinezești

1 dolar = 7,8319 dolari Hong Kong

1 dolar = 1,3834 dolari canadieni

1 dolar = 1,4118 dolari australieni

1 dolar = 0,7389 lire sterline