Președintele Algeriei cere pedeapsa cu moartea pentru cei care incendiază intenționat pădurile. Sursa foto: Hepta

Președintele Algeriei, Abdelmadjid Tebboune, a cerut introducerea pedepsei cu moartea pentru persoanele care provoacă intenționat incendii de pădure, după ce incendiile izbucnite recent în mai multe zone ale țării au dus la moartea a 12 persoane.

Tebboune a emis directiva în timpul unei reuniuni la nivel înalt convocate pentru a analiza consecințele incendiilor. La întâlnire au participat oficiali de rang înalt din conducerea civilă și militară a Algeriei, potrivit televiziunii de stat, citate de TRT World.

Președintele i-a cerut ministrului Justiției să înainteze, până la 15 septembrie, un proiect de modificare a Codului penal prin care pedeapsa capitală să fie prevăzută pentru orice persoană condamnată pentru provocarea intenționată a unor incendii în zone împădurite.

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Potrivit televiziunii de stat, pedeapsa cu moartea ar urma să fie executată doar după ce au fost epuizate complet toate căile legale de atac și toate posibilitățile de apel.

Pedeapsa capitală se află deja în Codul penal algerian pentru mai multe infracțiuni. Cu toate acestea, Algeria menține în fapt un moratoriu asupra execuțiilor din 1993, ceea ce înseamnă că, deși sentințele la moarte pot fi pronunțate de instanțe, acestea nu au mai fost puse în aplicare de peste trei decenii.

În prezent, legislația algeriană prevede pentru provocarea intenționată a incendiilor de pădure o pedeapsă de până la 30 de ani de închisoare. În anumite cazuri considerate agravante, pedeapsa poate ajunge la închisoare pe viață.

Decizia autorităților algeriene vine după o serie de incendii de vegetație care au afectat recent mai multe regiuni ale țării și au provocat 12 victime.