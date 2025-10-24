Prima femeie care a fost condamnată la închisoare pe viaţă în Franţa. Ce a făcut şi de ce cazul ei a şocat întreaga ţară

"Am restaurat memoria surorii mele, am restaurat adevărul", a adăugat fratele ei, Thibault.

Lola a fost ucisă în octombrie 2022. Cadavrul ei a fost descoperit într-o cutie de plastic în curtea clădirii în care locuia, în nord-estul Parisului. Benkired este un imigrant algerian care avea ordin să părăsească țara. Politicieni francezi de dreapta și extremă dreapta s-au ocupat de acest caz.

Procurorul a susținut ca Benkired să primească cea mai lungă pedeapsă posibilă. Femeia a fost examinat de experți psihiatrici și s-a constatat că are trăsături "psihopate".

"Să fim siguri că niciun tratament pentru dependența de droguri nu poate transforma fundamental personalitatea doamnei Benkired. Când nu există boală, nu există tratament", a spus procurorul.

Înainte ca jurații să înceapă deliberările vineri, Benkired a declarat instanței: "Cer iertare, iar ceea ce am făcut este oribil. Asta e tot ce am de spus".

În imaginile de pe camerele de supraveghere, din după-amiaza zilei de 14 octombrie 2022, lo arată pe Benkired, pe atunci în vârstă de 24 de ani, apropiindu-se de Lola după ce aceasta s-a întors acasă de la școală.

Conform rapoartelor, Benkired a atras-o pe Lola într-un apartament pe care sora ei mai mare îl închiria. Timp de peste o oră și jumătate, Benkired a supus-o pe fetița de 12 ani unei agresiuni sexuale înainte de a o ataca cu foarfece și un cutter.

Benkired a legat-o pe Lola cu bandă adezivă, inclusiv în jurul capului, ceea ce a dus la moartea acesteia prin asfixiere.

În timp ce citea verdictul, președintele curții a făcut referire la "cruzimea extremă a actelor criminale", pe care le-a descris drept "adevărată tortură".

"În stabilirea pedepsei adecvate, instanța a luat în considerare daunele psihologice de nedescris suferite de victimă și familia acesteia în circumstanțe atât de violente și aproape de nedescris", a spus el.

Benkired se afla în Franța cu o viză de student, dar nu a reușit să o reînnoiască. În iulie 2022, a fost oprită pe un aeroport din Paris și i s-au acordat 30 de zile pentru a părăsi țara.

La câteva zile după uciderea Lolei, în octombrie, Jordan Bardella, președintele partidului de extremă dreapta Adunarea Națională din Franța, a scris pe X că femeia "nu avea ce căuta în Franța".

Rivalul său de extremă dreapta, Éric Zemmour, a scris și el pe rețelele de socializare: "Ucigașul Lolei nu ar fi trebuit să-i iasă niciodată în cale".

Ministrul francez al Justiției, Gérald Darmanin, a criticat "indecența" politicienilor care, a spus el, "ar trebui să reflecteze asupra consecințelor cuvintelor lor".

Mama Lolei și tatăl acesteia, Johan Daviet, au denunțat "orice utilizare a numelui și imaginii copilului în scopuri politic". Daviet a murit în 2024, la vârsta de 49 de ani.