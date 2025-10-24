Antena 3 CNN Externe Mapamond Prima femeie care a fost condamnată la închisoare pe viaţă în Franţa. Ce a făcut şi de ce cazul ei a şocat întreaga ţară

O condamnare pe viață este extrem de rară în Franța. Foto: Profimedia Images

Dahbia Benkired, în vârstă de 27 de ani, a devenit prima femeie condamnată la închisoare pe viaţă în Franţa, după ce a violat şi ucis o fetiţă de 12 ani. Aceasta trebuia, iniţial, să petreacă cel puțin 30 de ani în închisoare, însă judecătorii au decis să-i dea cea mai aspră pedeapsă. O condamnare pe viață este extrem de rară în Franța, scrie BBC News. Atenţie, urmează informaţii cu puternic impact emoţional.

O condamnare pe viață este extrem de rară în Franța, iar Benkired este prima femeie care o primește. Printre cei condamnați se numără criminalul în serie și violatorul Michel Fourniret și jihadistul Salah Abdeslam, care au participat la atacurile atentatelor din 2015 de la Paris, soldate cu 130 de morți.

Benkired a fost condamnată după ce a violat-o şi ucis-o pe Lola Daviet, o fetiţă de 12 ani. După pronunțarea verdictului, mama Lolei, Delphine Daviet, a declarat: "Am crezut în dreptate și am obținut-o".

