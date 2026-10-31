Prima imagine clară cu avionul spațial secret al Chinei, publicată de SUA. „Dragonul divin” a lansat 9 obiecte misterioase pe orbită

sursa foto: raportul Agenției de Informații a Apărării SUA / Getty

Cel mai recent raport „Provocări la adresa securității în spațiu” al Agenției de Informații a Apărării (DIA) include o fotografie din satelit desecretizată a avionului spațial chinez Shenlong, sau „dragonul divin”, care a eliberat cel puțin nouă încărcături misterioase pe orbita joasă a Pământului începând din 2022, scrie Live Science.

Un nou raport al unei agenții de informații americane pare să fi făcut publică prima fotografie clară a misteriosului avion spațial chinez „dragon”, aflat pe orbită în jurul Pământului.

Imaginea, apărută pe neașteptate, arată că vehiculul secret seamănă foarte mult cu omologul său american și oferă noi indicii despre capacitățile sale.

Se crede pe scară largă că fotografia îl înfățișează pe Shenlong, sau „dragonul divin”, avionul spațial secret al Chinei, aflat în activitate de puțin peste șase ani.

În această perioadă, nava reutilizabilă cu aripi a ajuns în repetate rânduri în atenția presei, după ce a lansat diverse obiecte neidentificate pe orbita joasă a Pământului (LEO).

Din acest motiv, oficiali guvernamentali, companii private și cercetători independenți au urmărit îndeaproape vehiculul, cu ajutorul unor instrumente precum radarele de la sol.

Până acum, singurele imagini directe ale avionului spațial erau fotografii neclare ale luminii reflectate de vehiculul fără echipaj spre suprafața Pământului, care nu ofereau niciun indiciu concret despre designul, capacitățile sau scopul său. Nici China nu a făcut publică vreodată vreo fotografie a vehiculului și nu a dezvăluit informații esențiale despre construcția acestuia.

Luni, 26 octombrie, Agenția de Informații a Apărării (DIA) a publicat cea mai recentă versiune a raportului său „Provocări la adresa securității în spațiu”, care analizează factorii ce pun în pericol echipamentele spațiale americane.

Undeva în interiorul documentului de 130 de pagini, la pagina 53, autorii au inclus o imagine nemaivăzută până acum a unui „avion spațial PCR (Republica Populară Chineză)”. Scurta descriere a imaginii arată că fotografia a fost făcută în 2024 de un satelit al companiei spațiale private Maxar Technologies, cunoscută în prezent sub numele de Vantor.

Includerea surprinzătoare a fotografiei a fost observată și distribuită pe platforma X de jurnalistul Andrew Jones, specializat în programul spațial chinez, care a dezvăluit în trecut informații importante și despre alte misiuni aflate în desfășurare.

Nici descrierea fotografiei, nici secțiunea respectivă a raportului nu menționează că ar fi vorba despre prima imagine de acest fel și nu explică de ce a fost secretizată până acum, ceea ce ridică întrebări cu privire la faptul că autorii și-ar fi dat seama sau nu de importanța ei.

Există totuși o mică rezervă. Potrivit publicației The Aviationist, raportul menționează că China are două modele active de avioane spațiale, Shenlong și Tengyun, al cărui nume înseamnă „călărețul norilor”, iar descrierea imaginii nu precizează despre care dintre ele este vorba.

Până în prezent însă, nu a fost confirmată nicio lansare a lui Tengyun. În plus, fotografiile existente ale unui posibil prototip sugerează că designul acestui vehicul este mult diferit de cel care se vede în noua imagine. Prin urmare, majoritatea experților sunt de acord că nava din fotografie este, cel mai probabil, Shenlong.

Ce ne spune noua fotografie?

Până acum, tot ce se știa cu adevărat despre Shenlong era că funcționează asemănător celebrelor navete spațiale ale NASA: este lansat în spațiu cu ajutorul unei rachete, orbitează în jurul Pământului și apoi planează înapoi spre suprafața planetei, unde poate fi realimentat și relansat pe orbita joasă.

Nu este singurul avion spațial activ din lume. Forța Spațială a SUA are propriul vehicul de acest tip, X-37B, care a încheiat deja șapte misiuni orbitale de la prima sa lansare, în 2010, și se află în prezent pe orbita joasă, unde testează navigația cuantică. Judecând după noile fotografii, Shenlong are numeroase asemănări cu omologul său american.

„Avionul spațial chinez are aripi în formă de deltă, uși pentru compartimentul de încărcătură, un scut termic de culoare închisă și un modul de serviciu montat în spate, cu panouri solare care generează energie”, a relatat site-ul de știri tehnologice Ars Technica. „Cu alte cuvinte, designul navei cu aripi este, în mare măsură, o copie a avionului spațial X-37B operat de Forța Spațială a SUA”.

Cele două nave nu sunt însă identice.

„Configurația generală seamănă cu cea a vehiculului american, deși diferențele de geometrie a aripilor arată că cele două nave nu sunt identice la exterior”, potrivit site-ului de specialitate Global Defense News.

Nu se știe încă ce dimensiuni are Shenlong. Potrivit Popular Science, X-37B are 8,8 metri lungime și o anvergură a aripilor de 4,5 metri.

Noua imagine indică, de asemenea, că Shenlong nu este, cel mai probabil, un mijloc militar, a relatat Global Defense News, care a precizat că „imaginea nu demonstrează un rol de armă”.

Cu toate acestea, China deține probabil alte arme spațiale, asemănătoare misterioaselor arme americane „de pe orbită”, a căror existență a fost confirmată recent de secretarul Forțelor Aeriene ale SUA, Troy E. Meink.

„China a dezvoltat și va continua să perfecționeze arme destinate utilizării împotriva sateliților aflați pe orbită, pentru a perturba, avaria și distruge capacitățile spațiale ale altor state”, au scris reprezentanții DIA într-o altă secțiune a noului raport. „Beijingul își propune să devină liderul incontestabil în spațiu”, au adăugat aceștia.

Povestea lui Shenlong de până acum

De la prima lansare în spațiu, într-o misiune inițială de două zile, în septembrie 2020, Shenlong a încheiat două misiuni de lungă durată: una de opt luni pe orbita joasă, între august 2022 și mai 2023, și alta de nouă luni, între decembrie 2023 și septembrie 2024. Noua imagine a fost făcută în timpul celei de-a doua misiuni.

Avionul spațial se află în prezent în cea de-a patra misiune, lansată pe 7 februarie cu o rachetă Long March 2F de la Centrul de Lansare a Sateliților Jiuquan din China. În total, Shenlong a acumulat peste 800 de zile pe orbită. Nu este clar însă dacă în toate cele patru misiuni a fost folosit același avion spațial sau dacă China are mai multe astfel de vehicule în serviciu.

Până acum, Shenlong a eliberat cel puțin nouă încărcături neidentificate în jurul Pământului. Cel mai probabil, aceste obiecte sunt sateliți de mici dimensiuni, cunoscuți sub numele de cubesați, însă scopul lor rămâne neclar.

Cel mai recent obiect a fost lansat în iunie anul acesta, deși astronomul Jonathan McDowell, specializat în urmărirea navelor spațiale de pe orbita joasă, a sugerat ulterior că avionul spațial l-ar fi recuperat, posibil cu ajutorul unui braț robotic, și l-ar fi eliberat din nou la sfârșitul lunii august.

Noul raport mai menționează că, în timpul celei de-a doua misiuni, în noiembrie 2022, avionul spațial „a părut să manevreze împreună cu un satelit însoțitor”, apropiindu-se la 100 de metri de nava mai mică și, posibil, chiar capturând-o și eliberând-o din nou.

Acest lucru ar putea susține teoria potrivit căreia principalul scop al lui Shenlong este să „efectueze operațiuni de întâlnire și apropiere” cu alte nave spațiale, iar încărcăturile sale ar putea fi ținte pe care le folosește pentru a exersa manevre de survol pe orbită.