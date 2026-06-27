„Dragonul divin” al Chinei a eliberat al nouălea obiect misterios în orbită. Nimeni nu știe ce este sau ce face acolo

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

De peste trei ani, China are în orbită un avion spațial despre care nu știm aproape nimic – cum arată, cât e de mare sau ce face acolo. Shenlong, „dragonul divin”, a fost lansat pentru prima dată în 2020 și de atunci a petrecut aproape 700 de zile pe orbita terestră joasă, în misiuni succesive. La fiecare zbor, eliberează în orbită obiecte pe care nicio agenție spațială sau firmă de supraveghere nu le-a putut identifica cu certitudine. Pe 22 iunie, firma privată LeoLabs a detectat al nouălea astfel de obiect – și, ca toate celelalte, rămâne un mister. Să fi fost un satelit de supraveghere, o țintă pentru manevre de interceptare sau o armă antisatelit? Deocamdată, nimeni nu știe, scrie Live Science.

Shenlong, sau „dragonul divin”, este un avion spațial robotic reutilizabil pe care China l-a lansat în mod repetat pe orbita terestră joasă (LEO) la bordul unor rachete, înainte de a reintra în atmosferă și a ateriza orizontal pe o pistă – similar cu naveta spațială NASA, acum scoasă din funcțiune.

Avionul spațial nu a fost niciodată fotografiat de alte națiuni, deci nu știm cu claritate nici cum arată, nici cât de mare este. Oficialii din sectorul spațial chinez nu au divulgat nicio informație relevantă despre designul sau scopul său.

Shenlong a efectuat primul zbor în septembrie 2020. A fost o misiune de două zile, după care a petrecut opt luni pe orbită între august 2022 și mai 2023, și alte nouă luni în spațiu între decembrie 2023 și septembrie 2024.

Primul obiect a fost eliberat imediat după lansarea celei de-a doua misiuni, iar în timpul celei de-a treia au fost încă șapte – dintre care șase simultan.

A patra misiune, în curs de desfășurare, a început pe 7 februarie, când avionul spațial a fost lansat la bordul unei rachete Long March 2F de la Centrul de Lansare Jiuquan, din deșertul Gobi. De atunci, nu au apărut informații despre activitățile sale.

Pe 22 iunie însă, firma privată de supraveghere spațială LeoLabs, specializată în urmărirea obiectelor pe orbita terestră joasă, a detectat „un obiect necunoscut în vecinătatea avionului spațial”, potrivit unei postări pe X. Sarcina misterioasă a fost captată inițial de unul dintre radarele companiei din Noua Zeelandă și nu corespundea niciunui alt obiect din catalogul său.

În aceeași zi, reprezentanții LeoLabs au precizat, într-o actualizare a postării, că în urma unor observații suplimentare din întreaga rețea de radare au „catalogat independent acest obiect și au evaluat cu un grad ridicat de certitudine că a fost eliberat de avionul spațial chinezesc”.

Pe 23 iunie, Jonathan McDowell, astronom și expert în urmărirea sateliților la Universitatea Durham din Marea Britanie, a confirmat într-o postare pe X că noul obiect provenea de la Shenlong și era urmărit de Forțele Spațiale ale SUA.

McDowell a speculat că ar putea fi un „cubesat” – un satelit mic, adesea în formă de cutie, lansat frecvent ca sarcină utilă secundară alături de nave spațiale mai mari. Ca și în cazul obiectelor eliberate anterior, scopul său rămâne însă neclar.

Space News a relatat anterior că obiectivul principal al lui Shenlong ar putea fi efectuarea de manevre de apropiere și interceptare a altor nave spațiale, iar sarcinile utile eliberate ar putea fi ținte pentru exersarea unor astfel de manevre pe orbită.

Alții au speculat că obiectele misterioase ar putea fi sateliți de supraveghere covertă sau ar putea fi dotate cu arme antisatelit. Până în prezent nu există niciun raport despre vreo navă spațială sabotată de avionul spațial sau de sarcinile sale utile.

Shenlong a petrecut acum aproape 700 de zile cumulative pe orbita terestră joasă. În tot acest timp, fotografi amatori au surprins imagini neclare ale luminii reflectate de misteriosul avion spațial.

Cea mai intrigantă fotografie, realizată în august 2024, surprinde o prelungire luminoasă care iese din corpul principal al aeronavei – cel mai probabil un panou solar, au speculat experții, ceea ce nu e surprinzător, dat fiind că majoritatea navelor spațiale sunt alimentate cel puțin parțial cu energie solară.

China nu este singura țară cu un avion spațial secret. SUA au propriul echivalent, X-37B, ale cărui două modele operaționale au petrecut împreună peste 4.200 de zile pe orbita terestră joasă din 2010 până în prezent.

Oficialii americani au fost însă mult mai deschiși în privința designului, parametrilor misiunii și obiectivelor de cercetare ale aeronavei lor.