Prinţul George a început cursurile la Colegiul Eton, iar viața lui s-a schimbat complet. A primit un „unchi” care îl va îndruma

Prințului George a fost condus de părinţii săi în prima sa zi de şoaclă a colegiul Eton. Sursa foto: Getty Images

Prinţul George a început cursurile istoricului Colegiu Eton, situat la doar câțiva kilometri de Castelul Windsor şi unde doar taxa de școlarizare depășește 75.000 de euro pe an. Prestigioasa instituție, pe care a absolvit-o și tatăl său, William, călcând pe urmele unor prim-miniștri și scriitori celebri precum Ian Fleming, este renumită pentru disciplină, programa riguroasă și tradițiile sale seculare.

Viitorul rege al Angliei are multe de învățat într-un timp scurt, însă o va face sub îndrumarea unui elev cu experiență. În prima zi a Prințului George la Eton William i-a explicat probabil fiului său care sunt diversele momente oficiale și ritualuri de inițiere ce îi așteaptă pe noii elevi de la Eton, precum semnarea Registrului de Înscriere. În prima zi de şcoală, fiecare elev nou este rugat să semneze un registru vechi de câteva secole, care reprezintă actul oficial de admitere în instituţia de învăţământ, relatează presa italiană. William a făcut același lucru la o vârstă fragedă, în 1995, semnând chiar acel registru în prezența părinților și a fratelui său, Harry.

Camera lui George va fi exact la fel ca cele ale tuturor celorlalți elevi. La școala sa anterioară, Lambrook, George era deja obișnuit să petreacă ocazional noaptea în afara casei, însă la Eton va sta departe de casă perioade mai lungi, locuind în incinta școlii pe toată durata semestrului. Prințul va locui într-unul dintre cele 25 de cămine, fiecare găzduind aproximativ cincizeci de băieți și fiind coordonat de un responsabil de cămin (House Master) și de o „Dame”, persoană care se ocupă de bunăstarea și sprijinul elevilor. Fiecărui elev nou îi este repartizată o cameră proprie, dotată cu un pat de o persoană, un birou și rafturi.

Elevii noi, mai exact cei din „F Block”, clădirea în care sunt cazați, își petrec prima noapte sub supravegherea îngrijitoarei căminului (cunoscută drept „Dame”). Totuși, George foarte probabil nu a avut parte de odihnă, pentru că acea primă seară este momentul ideal pentru a învăța pe de rost, fără întârziere, lista îndatoririlor și sarcinilor ce trebuie îndeplinite înainte de culcare, de la îngrijirea uniformei până la pregătirea programului de studiu pentru a doua zi.

Lui George i-au fost deja repartizați un „Unchi” și o persoană care să se ocupe de îngrijirea camerei și a hainelor sale. Pentru a facilita procesul destul de complex de acomodare în școală, fiecare elev nou este, în mod tradițional, pus în contact cu un elev mai mare, cunoscut sub numele de „Unchi” şi care îi va sta la dispoziție pentru a răspunde la orice întrebări ar putea avea acesta. În plus, tânărului prinț i-a fost deja repartizat un „îngrijitor”, un membru al personalului administrativ și de curățenie al școlii, care îi face ordine în cameră, îi aranjează patul în fiecare dimineață și se ocupă de spălarea și întreținerea rufelor sale personale. Dacă ar fi ajuns la o altă școală, ar fi trebuit să-și facă singur patul. Prințul este norocos și dintr-un alt motiv: în trecut, elevii noi ajungeau adesea să îndeplinească ei înșiși rolul de „îngrijitori” pentru elevii mai mari, un obicei care a fost abolit în urmă cu câteva decenii.

Pe lângă materiile școlare obișnuite, prima săptămână de școală a prinţului George va fi una cu totul aparte. Sunt multe lucruri de descoperit, de reținut și de asimilat. În primul rând, este vorba despre semnificația emblematicei uniforme: un frac negru purtat cu o vestă închisă la culoare și un guler alb, rigid și apretat, accesorizat cu o cravată sau un papion. Prințul și-a procurat, probabil, ținuta de la unul dintre numeroșii croitori de pe strada principală a orașului Eton.

Încă de la început, George va trebui să susțină un test cunoscut sub numele de „Colours”, un chestionar tradițional de orientare, obligatoriu pentru noii elevi (numiți „New Boys”) la sosirea lor la Eton College. Acești elevi trebuie să învețe rapid configurația vastă a campusului, inclusiv dispunerea și amplasarea diverselor clădiri ale școlii, precum și culorile oficiale specifice și modelele distinctive asociate fiecăruia dintre cele 25 de cămine ale școlii.

După-amiaza, când nu au cursuri, elevii își pot pregăti gustări în bucătăriile din cămine sau pot merge la un magazin din apropiere pentru a-și cumpăra băuturi răcoritoare. Școala dispune chiar de propriul pub, numit „The Tap”, unde elevii pot comanda bere sau cidru, cu condiția, desigur, să aibă cel puțin 16 ani. Totuși, se știe că băieții frecventează adesea „George Inn”, un pub istoric emblematic din satul Eton, pentru a mânca rapid o porție de pește cu cartofi prăjiți sau o tocană de vită cu cartofi, savurată la o masă cu vedere spre magnificul fluviu Tamisa.

În anii petrecuți la Eton, William obișnuia să se strecoare afară din internat, după-amiaza, pentru un ceai rapid alături de bunica sa, Elisabeta, la Castelul Windsor, aflat în apropiere. Aceste întâlniri rapide cu Regina, la care avea acces fără a fi nevoie să ceară permisiunea în prealabil, au reprezentat o veritabilă lecție magistrală despre monarhie. Bunica sa profita de ocazie pentru a-și iniția nepotul în protocolul regal și pentru a-i afla opiniile cu privire la chestiuni politice și sociale importante. Având în vedere legătura strânsă cu bunicul său, Charles, care îl pregătește de multă vreme pentru viitorul său rol de moștenitor, este foarte probabil ca Prințul George să calce pe urmele tatălui său. Și poate tocmai de aceea William și Kate au decis, în cele din urmă, să aleagă colegiul Eton.