Proprietarii unei grădini zoologice au sărit în țarcul crocodililor pentru a salva un băiețel de 3 ani care fusese împins de un străin

Cei trei au reușit să îl elibereze pe copil și să îl scoată din țarc în siguranță. Foto: Profimedia Images

Momente dramatice au avut loc la o grădină zoologică din Marea Britanie, unde un copil de doar trei ani a ajuns în țarcul crocodililor după ce ar fi fost aruncat de un bărbat în incintă. Băiețelul a fost salvat de proprietarii grădinii zoologice și de fiul lor, care au sărit imediat în spațiul ocupat de reptile, potrivit Metro.

Incidentul s-a petrecut joi la Johnsons of Old Hurst, în apropiere de orașul Huntingdon.

Potrivit informațiilor apărute în presa britanică, copilul a căzut de la aproximativ 4,5 metri în țarcul crocodililor, în timp ce familia sa privea îngrozită. Cel puțin unul dintre animale l-ar fi atacat înainte ca salvatorii să ajungă la el.

Soțul, soția și copilul au sărit în mijlocul crocodililor pentru a salva băiatul

Prima care a intervenit a fost Tracey Johnson, proprietara grădinii zoologice. Ea a fost urmată de soțul său, Andrew Johnson, și de fiul lor, Edward Johnson. Cei trei au reușit să îl elibereze pe copil și să îl scoată din țarc în siguranță.

În urma atacului, băiatul a suferit fracturi la braț și la bazin și a fost transportat de urgență la spital.

Poliția a anunțat că un bărbat în vârstă de 30 de ani, din comitatul Norfolk, a fost arestat sub suspiciunea de tentativă de omor. Acesta a fost ulterior eliberat pe cauțiune până la 18 septembrie, după ce medicii au stabilit că nu era apt pentru a fi audiat.

Copilul ar fi fost atacat de cel puțin un crocodil înainte să fie salvat

Mai mulți martori au declarat că suspectul era însoțit de doi îngrijitori. O femeie aflată la grădina zoologică în momentul incidentului a afirmat că aceștia nu păreau să îi acorde prea multă atenție.

Anchetatorii cred că băiatul ar fi fost mușcat fie de un crocodil de Nil, fie de un crocodil de apă sărată, specie cunoscută pentru cea mai puternică mușcătură dintre toate animalele existente în prezent.

Serviciile de urgență au fost alertate în jurul orei 13:24, iar paramedicii au acordat primul ajutor la fața locului înainte de transportarea copilului la spital.

Băiatul se află în stare critică, dar stabilă

Într-o actualizare transmisă vineri, reprezentanții Cambridgeshire Constabulary au precizat că băiatul se află în stare critică, dar stabilă.

Inspectoarea Verity McCann a declarat că ancheta este în desfășurare și că autoritățile încearcă să stabilească exact circumstanțele în care s-a produs incidentul.

„Gândurile noastre se îndreaptă către băiat și familia sa, iar ofițerii specializați continuă să le ofere sprijin în această perioadă dificilă”, a transmis aceasta.

Investigația este coordonată de unitatea pentru infracțiuni grave a poliției din Cambridgeshire.