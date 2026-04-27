Războiul din Iran declanşează criza fisticului, care înregistrează cele mai mari preţuri după 2018

Prețul fisticului a atins un nivel record în martie, cel mai ridicat din ultimii opt ani.

Piața mondială a fisticului se confruntă cu o criză fără precedent. Pe de o parte, consumatorii din întreaga lume au fost captivați de nebunia „Ciocolatei Dubai”, batoanele de ciocolată umplute cu cremă de fistic și foietaj care au devenit virale pe rețelele sociale, generând o creștere a cererii de produse semifabricate și de creme tartinabile. Pe de altă parte, Iranul, care reprezintă aproximativ o cincime din producția globală și până la 31% din exporturile globale, se află în mijlocul unui conflict care transformă logistica într-un adevărat coșmar.

Potrivit Financial Times, preluat de publicaţia Il Messaggero, războiul SUA și al Israelului împotriva Iranului a amplificat problemele deja existente. Behnam Heydaripour de la Borna Foods descrie situația drept un „joc de noroc”: angrosiștii se luptă să stabilească prețurile deoarece rutele de transport maritim au fost deviate sau anulate, costurile de transport maritim au crescut vertiginos, iar comunicarea cu furnizorii iranieni este aproape imposibilă din cauza penelor de curent şi de internet din țară.

Prețurile au atins un nivel record de 4,57 dolari pe kilogram în martie, cel mai ridicat din ultimii opt ani. Mai mulți factori, pe lângă conflictul actual, au contribuit la acest scenariu.

În primul rând, clima are o influenţă semnificativă, în condiţiile în care recolta din 2025 a fost mai mică decât se aștepta nu doar în Iran, puternic afectat de secetă, ci și în alte țări precum Turcia și Statele Unite.

În al doilea rând, există și războiul economic de lungă durată împotriva Republicii Islamice. Emblematice în acest sens sunt sancțiunile și tulburările interne din Iran, care încetiniseră deja fluxul de mărfuri înainte de începerea războiului, provocând și prăbușirea valorii monedei naționale, rialul, care în prezent valorează încă zero euro.

În cele din urmă, trebuie luată în considerare și creșterea numărului de conținut generat de utilizatori pe rețelele sociale. Tendința în creştere a consumului de „ciocolată Dubai” a împins industria produselor de cofetărie să facă stocuri, punând presiune pe o disponibilitate deja limitată.

Perturbarea livrărilor către piețe cheie precum India și restul Orientului Mijlociu creează un efect de domino. Potrivit analiștilor Expana, problemele devin complexe din punct de vedere structural. Dacă logistica regională nu este rezolvată rapid, fisticul ar putea trece de la un ingredient la modă la un adevărat produs de lux, cu repercusiuni directe asupra prețurilor înghețatei, cremelor și produselor de patiserie la nivel mondial.