Rivalitatea SUA-China ajunge în deșerturile Anzilor. Telescoapele sunt demontate, iar oamenii de știință sunt prinși la mijloc

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Statele Unite au presat Argentina și Chile să blocheze două proiecte chineze de telescoape din deșerturile andine, de teama că acestea ar putea fi folosite în scopuri militare. Un radiotelescop de 32 de milioane de dolari din provincia San Juan stă demontat, cu componente-cheie reținute la vamă, iar în Chile, un drum tăiat prin Deșertul Atacama pentru un observator chinezesc nu mai duce nicăieri, dezvăluie The New York Times.

La poalele Anzilor argentinieni, enormul radiotelescop chinezesc se află într-una dintre cele mai bune locații din lume pentru observarea cerului, înconjurat de lanțuri muntoase vaste și ondulate, sub un cer neatins de poluarea luminoasă. Este, de asemenea, pe partea opusă a planetei față de Beijing, oferind Chinei o fereastră către jumătatea de cer pe care altfel nu ar putea-o observa.

Însă telescopul chinezesc de la acest sit – observatorul Cesco din provincia San Juan – nu captează niciun semnal. După ce guvernul american a exercitat presiuni repetate, autoritățile argentiniene au oprit finalizarea proiectului. Fără componentele esențiale, telescopul stă acum demontat, antena sa gigantică îndreptată orb către cer.

Pe măsură ce Statele Unite văd din ce în ce mai mult Beijingul ca un rival în spațiu, stelele de deasupra Americii de Sud au devenit puncte de tensiune într-o confruntare geopolitică, oficiali americani de rang înalt încercând să oprească proiecte astronomice din deșerturile andine de teama că acestea ar putea fi folosite de China în scopuri militare.

Administrația Trump spune că aplică o versiune actualizată a Doctrinei Monroe, în parte pentru a contracara amprenta tot mai mare a Chinei în emisfera occidentală. China este un partener comercial-cheie pentru multe țări din America Latină și încearcă să construiască legături științifice și de securitate. Relațiile sale din regiune ar putea fi un subiect de discuție în cadrul convorbirilor oficiale de săptămâna aceasta la Beijing, între președintele Trump și liderul chinez Xi Jinping.

Anul trecut, Chile, vecina Argentinei, a oprit un proiect chinezesc de observator astronomic în Deșertul Atacama, după insistențele puternice ale unui ambasador american. Iar în cazul radiotelescopului chinezesc de la observatorul Cesco – care ar fi fost cel mai mare de acest tip din America de Sud – autoritățile au reținut la vamă anumite componente-cheie timp de aproximativ nouă luni.

Conform unui document al șefului de cabinet al guvernului argentinian, nereguli procedurale în reînnoirea acordului cu China au împiedicat proiectul să avanseze. Guvernul a refuzat să comenteze dacă diplomația americană a jucat vreun rol în decizie.

Însă oficiali americani actuali și foști, unii dintre care au vorbit sub condiția anonimatului pentru a discuta despre aspecte diplomatice sensibile, au declarat că guvernul SUA și-a exprimat în mod repetat îngrijorarea față de autoritățile argentiniene în legătură cu telescopul chinezesc, temându-se că acesta ar putea fi folosit pentru urmărirea sateliților americani și comunicarea cu cei chinezi.

Campania a început în timpul administrației Biden și a continuat sub președintele Trump.

Astronomii argentinieni, care și-au petrecut cea mai mare parte a vieții observând stele aflate la ani-lumină distanță, au primit un curs intensiv de politică terestră.

Oamenii de știință așteptau cu nerăbdare să împartă telescopul cu China și alte națiuni. Apoi au aflat că efortul Statelor Unite de a contracara China ajunsese în deșerturile Americii de Sud, amenințând cercetarea lor în imensitatea spațiului.

„Suntem blocați într-o gaură neagră politică”, a spus Ana Maria Pacheco, 61 de ani, astronom.

Radiotelescopul, a explicat ea, ar fi ajutat la compensarea numărului relativ redus de astfel de instrumente în emisfera sudică comparativ cu cea nordică.

Departamentul de Stat nu a răspuns solicitărilor de comentarii.

China în Patagonia

În 2015, pe fondul extinderii prezenței Chinei în America de Sud, armata chineză a construit o altă instalație – o stație de control al sateliților și misiunilor spațiale în valoare de 50 de milioane de dolari, în provincia Neuquén, în deșertul patagonian al Argentinei. Argentina a cedat Chinei terenul pe care a fost construită stația, gratuit, pe o perioadă de 50 de ani.

Pentru „jandarmii anti-China” de la Washington, baza din Patagonia a devenit un simbol al modului în care Argentina era atrasă în orbita Chinei, iar antena de acolo, de 450 de tone, a rămas ca un avertisment.

Administrația Trump a construit o relație strânsă cu Javier Milei, președintele de dreapta al Argentinei, sprijinindu-l cu o linie de finanțare de 20 de miliarde de dolari înaintea alegerilor parlamentare-cheie de anul trecut.

În campania electorală, Milei și-a exprimat ostilitatea față de China. Însă după ce a fost ales în 2023, și-a moderat tonul, probabil confruntându-se cu realitatea că economia Chinei este strâns legată de cea a Argentinei prin comerț, infrastructură, proiecte miniere și asistență financiară – la fel ca în alte țări din America Latină.

Oficialii americani spun că sunt conștienți că va fi dificil să disloce China din America Latină. Totuși, văd mecanismele înghețate ale radiotelescopului din San Juan – construit în parteneriat între Universitatea Națională din San Juan și Observatorul Astronomic Național al Chinei – ca un semn că diplomația americană poate contracara aspecte ale ambițiilor spațiale ale Chinei, și poate și ale celor militare.

Ambasada Chinei la Buenos Aires a declarat că Statele Unite „caută un pretext pentru a limita și reprima China.” A precizat că proiectul viza promovarea progresului științific atât în Argentina, cât și în China, cu beneficii pentru întreaga umanitate. Poziția americană a fost calificată drept „ridicolă și regretabilă.”

Când proiectul observatorului din Chile a fost oprit anul trecut, Ambasada Chinei la Santiago a acuzat Statele Unite că folosesc și ele telescoape în Chile și a calificat demersul drept „o manifestare pură și simplă a hegemonismului.”

Statele Unite au într-adevăr o prezență astronomică semnificativă în America de Sud, NASA utilizând mai multe stații spațiale pentru urmărirea sateliților.

Observare astronomică cu China

Observatorul argentinian din San Juan unde se află telescopul chinezesc disputat a fost inaugurat în anii 1960, în parteneriat cu universitățile Yale și Columbia. Argentina are unele dintre cele mai limpezi și mai senine ceruri din lume, iar instituții germane, rusești și braziliene au construit telescoape care punctează acum incinta observatorului. A început construcția unui nou telescop în colaborare cu Universitatea din Texas.

Însă proiectul cu China a testat limitele acestui cosmopolitism astronomic.

Radiotelescopul China-Argentina a fost o investiție de 32 de milioane de dolari, începută acum aproximativ 15 ani. Are o antenă cu un diametru de aproape 40 de metri: un disc satelitar gigantic care le permite oamenilor de știință să capteze unde radio invizibile din spațiu pentru a cartografia nașterea stelelor și galaxiile îndepărtate. Datorită acestui tip de telescoape, astronomii au captat în 2019 prima imagine din istorie a unei găuri negre.

În 2023, 100 de camioane încărcate cu enormele componente de fier ale telescopului și-au croit drumul pe șoselele înguste de munte către observator. Odată cu utilajele a sosit și o echipă de tehnicieni chinezi care s-au instalat în Barreal, cel mai apropiat orășel, unde cai și vaci trec pe lângă casele joase.

Încă de la începutul administrației Biden, oficiali de rang înalt din Consiliul Național de Securitate al Casei Albe și diplomați ai Departamentului de Stat erau la curent cu proiectul. În august 2021, Jake Sullivan, consilierul pentru securitate națională, și Juan Gonzalez, principalul consilier al Casei Albe pentru America Latină, au ridicat problema în cadrul unei vizite la Buenos Aires, a declarat Gonzalez.

Oficialii americani i-au spus lui Alberto Fernández, pe atunci președinte al Argentinei, că erau îngrijorați de mai multe proiecte chineze, inclusiv radiotelescopul, un port la Ushuaia, în extremitatea sudică, și baza din Neuquén.

Președintele argentinian a spus că se va asigura că proiectele nu vor fi folosite în scopuri militare, a relatat Gonzalez, însă contractul de închiriere pe 50 de ani al terenului din Neuquén însemna că China avea argumente legale solide pentru a continua să folosească acel sit.

Oficialii americani au intensificat presiunile asupra proiectului de radiotelescop din San Juan.

Administrația Trump a menținut presiunea. În februarie 2025, secretarul de stat Marco Rubio a discutat despre „colaborarea spațială” cu Gerardo Werthein, pe atunci ministrul de externe al Argentinei, conform unui rezumat al convorbirii emis de Departamentul de Stat.

În primăvara aceluiași an, experți de la laboratorul Sandia din Albuquerque, administrat de Departamentul Energiei, s-au deplasat la Buenos Aires pentru a informa oficialii argentinieni despre posibilele riscuri ale telescopului chinezesc, au declarat oficiali americani.

La insistența Departamentului de Stat, biroul reprezentantului comercial al SUA a inclus într-un nou acord comercial bilateral un limbaj care încerca să limiteze capacitatea Argentinei de a colabora cu China în proiecte spațiale.

Documentul prevede că Argentina trebuie să coopereze cu „experți tehnici ai guvernului SUA pentru implementarea unor măsuri de control suficiente la instalațiile spațiale operate de alte țări, pentru a asigura utilizarea exclusiv civilă a acestora.”

Acordul Argentinei cu China pentru construcția telescopului a expirat vara trecută. La scurt timp după, autoritățile vamale au blocat unele componente-cheie ale antenei în portul Buenos Aires.

Oamenii de știință, convocați

În noiembrie, guvernul american a adus cercetători de la Universitatea Națională din San Juan la laboratorul Sandia din Albuquerque pentru un stagiu de trei zile pe tema „preocupărilor privind utilizarea duală în facilitățile civile de cercetare spațială”, conform unei invitații consultate de The New York Times.

Marcelo Segura, coordonatorul proiectului de radiotelescop chinezesc la Universitatea Națională din San Juan, a spus că el și echipa sa au încercat să convingă oficialii americani că telescopul chinezesc ar fi folosit exclusiv în scopuri civile.

„Nu a funcționat”, a spus Segura, care învățase limba chineză pentru a discuta despre telescop cu colegii din China.

Componentele metalice albe ale telescopului stau nemișcate, ca un schelet gigantic. În subsolul telescopului, bețișoare, conserve de sos de stridii și cutii de ceai verde lăsate de muncitorii chinezi rămân pe mese. Un afiș în limba chineză de pe perete oferă instrucțiuni despre cum să procedezi la întâlnirea cu pumele.

O situație similară se regăsește dincolo de graniță, în Deșertul Atacama din Chile. Acolo, autoritățile tăiaseră un drum prin peisajul lunar până pe un vârf înalt destinat unui observator spațial chinezesc.

Acesta urma să includă 100 de telescoape menite să ajute la monitorizarea asteroizilor și a exploziilor extragalactice, potrivit Universității Catolice din Nord, care coordona proiectul. Oamenii de știință chilieni ar fi putut folosi telescopul două nopți pe lună, au precizat reprezentanții universității.

Drumul acela acum nu duce nicăieri. Autoritățile chiliene au blocat proiectul observatorului după presiuni repetate din partea oficialilor americani.

Bernadette Meehan, ambasadoarea SUA în Chile în timpul președintelui Joseph R. Biden Jr., a declarat că a ridicat problema observatorului la cele mai înalte niveluri ale administrației chiliene.

„A fost foarte important pentru guvernul american ca acest proiect să nu fie permis”, a spus Meehan, numind-o una dintre cele mai urgente priorități ale sale.

Relațiile solide cu țări precum Chile și Argentina, a adăugat ea, sunt esențiale pentru „a contracara eforturile Chinei de a-și consolida poziția strategică.”