S-a întors acasă și a găsit sufrageria prăbușită. Ce se ascundea sub podea de peste 80 de ani

La fața locului au sosit pompieri și tehnicieni ai Protecției Civile municipale pentru a efectua verificări și a securiza zona. Sursa foto: facebook/ vigili del fuoco

O italiancă s-a întors acasă și a descoperit că podeaua sufrageriei sale se prăbușise. Sub apartamentul său, situat în centrul orașului Terni, se afla un adăpost antiaerian din timpul celui de-al Doilea Război Mondial, de a cărui existență se pare că nimeni nu o știa. Nu au existat răniți, dar clădirea a fost declarată nesigură pentru a fi locuită.

Când s-a întors acasă, femeia a constatat că mobila se prăbușise într-un spațiu de a cărui existență, se pare, nimeni nu știa până atunci. Evaluările inițiale sugerează că ar putea fi un adăpost antiaerian care datează din timpul celui de-al Doilea Război Mondial, relatează publicaţia Fanpage.

La fața locului au sosit pompieri și tehnicieni ai Protecției Civile municipale pentru a efectua verificări și a securiza zona. „Groapa care s-a format nu a provocat victime”, a explicat Departamentul de Pompieri din Terni, „întrucât locuința era nelocuită în acel moment. După finalizarea verificărilor necesare, echipajul de pompieri a fost nevoit să declare clădirea improprie pentru a fi locuită.”

Incidentul a afectat trei apartamente: proprietarii casei în care s-a produs prăbușirea, locuitorii apartamentului alăturat și cei de la parter. Nimeni nu a fost rănit, deoarece casa era goală în momentul prăbușirii.

Cel mai neobișnuit aspect al incidentului vizează chiar ceea ce se afla sub podea. Cercetările inițiale sugerează că structura subterană este un vechi adăpost antiaerian din timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Potrivit pompierilor, existența acestuia nu era cunoscută de proprietarii apartamentelor și nici nu le fusese comunicată.

Cauza prăbuşirii podelei urmează să fie stabilită. Printre ipotezele luate în calcul în prezent se numără cea a unor scurgeri de apă care ar fi putut eroda treptat solul de deasupra structurii subterane, ducând în cele din urmă la prăbușirea podelei. Vor fi necesare, însă, verificări suplimentare privind stabilitatea clădirii pentru a evalua starea imobilului și a determina când sau dacă cele trei familii se vor putea întoarce în cele din urmă la locuințele lor.