S-a întors ca medic în spitalul în care a lucrat 10 ani ca femeie de serviciu. Povestea incredibilă a lui Shay

1 minut de citit Publicat la 21:17 06 Apr 2026 Modificat la 21:26 06 Apr 2026

Taylor-Allen se pregătește să se întoarcă la Yale, dar de data aceasta în uniforma de medic / sursă foto: Instagram

Timp de aproape 10 ani, Shay Taylor-Allen a lucrat ca femeie de serviciu la Yale New Haven Hospital, unde curăța saloane, golea coșurile de gunoi și parcurgea zilnic coridoarele cu un cărucior de menaj. Acum, Taylor-Allen se întoarce în același loc, însă de data aceasta, în postura de medic rezident.

Taylor-Allen obținuse jobul de femeie de serviciu la vârsta de 18 ani, pentru a se întreține.

Avea grijă mereu ca saloanele să fie curate, coșurile de gunoi să fie golite, iar visul de a deveni medic părea, la acea vreme, aproape imposibil de realizat.

Decizia de a deveni medic a venit în momentul în care mama sa s-a îmbolnăvit grav. În acea perioadă, Taylor-Allen încă lucra la spital și a observat direct problemele din sistem, potrivit ABC News.

Medicii au ignorat simptomele mamei sale, dar Taylor-Allen a insistat. Pentru că s-a simțit neputincioasă, aceasta a cerut ajutorul directorului spitalului, al cărui birou îl curăța aproape zilnic.

În doar câteva zile, mama sa a primit diagnosticul corect și tratamentul necesar.

„Am văzut pe propria piele cât de important este să îți susții cauza”, și-a amintit ea.

„Acel moment m-a făcut să realizez că vreau să fac același lucru și pentru alții”, mai susține aceasta.

După acea experiență, Taylor a început să se pregătească pentru admiterea la medicină.

Astăzi, pe punctul de a absolvi Facultatea de Medicină a Universității Howard, Taylor-Allen se pregătește să se întoarcă la Yale, dar de data aceasta nu în uniformă de menajeră, ci în uniforma de medic.

Momentul în care a fost acceptată la Yale a fost filmat și postat în mediul online.

„Încă mă simt de parcă aș fi într-un vis”, a spus ea.

Clipul a devenit viral de atunci, având milioane de vizualizări.

„Săream atât de mult, încât am crezut că se va sparge betonul”, a declarat ea pentru sursa citată.

„Nu mi-aș fi putut imagina niciodată că mă voi întoarce aici ca doctor”, a mai spus ea.

După absolvirea din luna mai, Taylor va începe rezidențiatul la secția de Anestezie.