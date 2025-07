S-au căsătorit în apă până la genunchi, într-o biserică inundată în timpul taifunului. Imaginile din Filipine au ajuns virale

Un cuplu filipinez s-a căsătorit într-o biserică inundată în timpul taifunului. FOTO: Profimedia Images

Nici ploaia torențială, nici apa până la genunchi nu i-au putut opri pe Jade Rick Verdillo și Jamaica Aguilar să spună „da”. Hotărâți să-și unească destinele indiferent de circumstanțe, cei doi miri au participat la ceremonia inedită într-o biserică inundată din Filipine, scrie CNN

› Vezi galeria foto ‹

Marți, în urma ploilor abundente cauzate de taifunul Wipha, regiunea Bulacan a fost afectată de inundații severe. Biserica Barasoain din orașul Malolos, un loc istoric și sacru pentru filipinezi, a fost complet inundată. Cu toate acestea, Jade și Jamaica au refuzat să-și amâne ceremonia.

Jade Rick Verdillo and Jamaica Aguilar were determined to get married on Tuesday, even if it meant wading through floodwaters inside a church in the Philippines.#nocomment pic.twitter.com/YOsRkCWCsv — NoComment (@nocomment) July 23, 2025

Mireasa, Jamaica Aguilar, a pășit încet pe culoarul acoperit de apă, cu rochia albă plutind în urma ei, în timp ce invitații priveau impresionați. La capătul culoarului o aștepta Jade, îmbrăcat în tradiționalul cămașă brodată purtată în Filipine la ocazii speciale.

Jade Rick Verdillo and Jamaica Aguilar were determined to walk down the aisle on their wedding day. Even if it meant walking down a flooded one. pic.twitter.com/VqorQKr6Ap — The Associated Press (@AP) July 23, 2025

Cuplul este împreună de zece ani, iar acest moment, deși atipic, a marcat o nouă etapă în relația lor. „Simt că provocările nu se vor opri aici. Dar asta e doar una dintre luptele pe care le-am învins împreună,” a spus mirele.

Ganito pala yung totoong ibig sabihin ng “for better or worse.”



Si Jade Rick Verdillo at Jamaica Aguilar, kahit binagyo ng Typhoon Wipha at binaha ang simbahan nila sa Pinas, tinuloy pa rin ang kasal. Imagine, si Jamaica naka-white wedding gown, pic.twitter.com/QnVdQttm3R — Gelo Arciaga (@Gelo_Arciaga) July 23, 2025

În ciuda vremii, câțiva membri ai familiei și prieteni apropiați au reușit să ajungă la ceremonie și au fost martorii unei nunți ieșite din tipare. „Ați văzut cum dragostea a învins. În ciuda furtunii, ploii și inundațiilor, nunta a continuat,” a declarat Jiggo Santos, invitat la nuntă. „A fost o nuntă extraordinară.”

TULOY ANG KASAL! ?



SA kabila ng malakas na ulan, tinuloy pa rin ang pag-iisang dibdib nina Jade Rick Verdillo at Jamaica Aguilar sa Simbahan ng Barasoain sa Malolos, Bulacan nitong Martes, July 22, 2025. | ?: FB/BaràComm via Our Lady of Mount Carmel Parish - Barasoain Church pic.twitter.com/sdhOwGEeKc — Bandera (@banderaphl) July 23, 2025

Povestea celor doi miri din Filipine a devenit rapid virală.