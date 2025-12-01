Şase fotbalişti din Italia au ajuns la spital după ce li s-ar fi turnat acid în ghete

Ghetele sportivilor au fost confiscate de carabinieri pentru a fi analizate. Sursa foto: Hepta (poza cu caracter ilustrativ)

O substanță iritantă a fost turnată în mod deliberat în ghetele jucătorilor de la ASD Santa Maria a Monte, din provincia Pisa, Italia. 6 jucători au ajuns la spital cu arsuri grave la picioare. Acesta este un al doilea incident înregistrat într-o lună, care vine după un act de vandalism care a vizat aceeași echipă.

Mai mulți jucători de la echipa de fotbal Santa Maria a Monte, din provincia Pisa, Italia, imediat ce au pășit pe teren la antrenament la început să simtă sau fără arsură insuportabilă la picioare, imediat ce și-au încălțat ghetele. În câteva minute, adevărul a ieșit la iveală: cineva le turnase o substanță iritantă, probabil acid, în ghetele lor, care fuseseră lăsate în vestiar ca de obicei, relatează Tgcom.24 .

Colegii lor care au fost martori la aceste momente au povestit: „Ghetele lor scoteau spumă, iar unii aveau arsuri și bășici vizibile”. Șase dintre jucători au fost nevoiți să solicite îngrijiri de urgență și au ajuns la camera de gardă a spitalului.

Medicii de la spitalul unde au ajuns forbaliştii au diagnosticat leziuni ce necesită între 5 şi 10 zile de îngrijiri medicale. Ghetele sportivilor au fost ridicate de carabinieri pentru a fi analizate și, așa cum au confirmat unele familii, primele plângeri au fost deja depuse.

incident vine la câteva săptămâni după un act grav de vandalism care a vizat acest club: în noaptea dintre 9 și 10 noiembrie, două dintre dubele folosite pentru transportul jucătorilor au fost distruse prin incendiere. Incidentul a șocat întreaga comunitate.

În timp ce ancheta continuă, rămâne îngrijorarea cu privire la escaladarea actelor de vandalism care, în doar câteva săptămâni, a afectat acest club sportiv.