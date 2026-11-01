Șase turiști au rămas blocați în Himalaya, lângă cel mai adânc lac din Nepal, din cauza ninsorilor abundente

1 minut de citit Publicat la 17:51 01 Noi 2026 Modificat la 17:51 01 Noi 2026

Accesul în zona Upper Dolpa este restricționat începând din 29 octombrie, din cauza ninsorilor / sursă foto: Getty Images

Șase turiști indieni, patru bărbați și două femei, au rămas blocați în Himalaya, de sâmbătă, lângă cel mai adânc lac din Nepal, din cauza ninsorilor abundente. Autoritățile au anunțat că au trimis un elicopter pentru a-i recupera, relatează The Independent.

Cei șase turiști au rămas blocați în zona Danigrad, din districtul Dolpa, în nord-vestul îndepărtat al Nepalului. Din cauza faptului că în regiune nu este semnal, autoritățile sunt în contact în permanență cu militarii nepalezi aflați în parcul național.

Turiștii au rămas blocați în munți de sâmbătă după-amiaza, iar acum au fost localizați, au mai precizat autoritățile.

„Am localizat zona în care se află blocați, iar un elicopter al armatei este pe cale să sosească pentru a-i salva”, a declarat Junu Dhakal, oficial al administrației districtuale.

„Sperăm să-i salvăm în curând” Ea a mai precizat că grupul nu poate fi considerat dispărut, deoarece autoritățile au localizat zona.

Totodată, autoritățile au reamintit turiștilor că accesul în zona Upper Dolpa este restricționat începând din 29 octombrie, din cauza ninsorilor.

Turiștii indieni erau informați cu privire la această interdicție, însă au ignorat avertismentele și și-au continuat drumul. Mai mult decât atât, ei și-au părăsit ghidul și au mers pe drumul spre lac.

Lacul Shey Phoksundo, situat în municipalitatea rurală cu același nume, este cel mai adânc lac din Nepal, aflat la o altitudine de 3.600 de metri și cu o adâncime estimată la 145 de metri.