Șapte alpiniști au murit în urma unei avalanșe, în Himalaya. Alți cinci sunt răniți

Alpiniștii au plecat cu o oră înainte de avalanșă / sursă foto: Getty Images

Șapte alpiniști, dintre care cinci străini și doi nepalezi, au murit după ce au fost loviți de o avalanșă în munții Himalaya, a transmis agenția de expediții Seven Summit Treks, potrivit BBC. Alte cinci persoane sunt rănite.

Incidentul s-a produs luni dimineață, în jurul orei 09:00 (05:15, ora României), aproape de tabăra de bază a muntelui Yalung Ri, din districtul Dolakha.

Alpiniștii făceau parte dintr-un grup care a plecat cu o oră înainte de avalanșă, a declarat șeful poliției districtuale pentru sursa citată.

Printre cei care au murit se află doi italieni, un canadian, un german, un francez și doi nepalezi care serveau ca ghizi.

Echipele de salvare au găsit două cadrave și continuă acțiunile de căutare.

„Cadavrele celorlalți cinci alpiniști ar putea fi îngropate la o adâncime de 3 până la 4,5 metri sub zăpadă. Va dura ceva timp până vor fi găsiți”, a spus Mingma Sherpa, președintele agenției Seven Summit Treks.

Un elicopter de salvare a aterizat în zona Na Gaun din Dolakha, aflată la aproximativ cinci ore de mers pe jos de tabăra de bază Yalung Ri.

Alți cinci alpiniști s-au întors la tabăra de bază cu răni ușoare. Unul dintre aceștia a mărturisit că ar fi putut să fie salvate mai multe vieți dacă echipele de salvare ar fi ajuns mai devreme.

El a mai adăugat că grupul a cerut ajutor de mai multe ori, dar fără succes.