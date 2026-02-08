Satul "magic" din Irlanda de Nord folosit în Game of Thrones, o atracţie pentru turişti: Peşteri vechi de peste 400 de milioane de ani

Satul Cushendun are un port adăpostit și se află la vărsarea râurilor Dun și Glendun. Sursa foto: Getty Images

Satul "magic" din Irlanda de Nord, în care au fost filmate mai multe scene din serialul-fenomen "Game of Thrones" este o atracţie incredibilă pentru turişti, a relatat Daily Express. Situat la vărsarea râului Dun, acesta se remarcă prin peisaje de coastă spectaculoase, peşteri vechi de peste 400 de milioane de ani, un port superb, o plajă liniștită şi abundă în povești. "M-aș muta acolo într-o clipă. Este un loc special din toate punctele de vedere", a povestit un turist.

Conform sursei citate, toți cei care pășesc în acest ținut, desprins parcă din povești, sunt cuceriți de frumusețea peisajelor și de atmosfera sa liniștitoare. Cushendun se mândrește atât cu un port pitoresc, cât și cu o plajă liniștită, datorită poziționării sale excelente pe coasta Irlandei, fiind înconjurat de dealuri domoale și terenuri agricole. Satul oferă refugiu perfect departe de agitația vieții cotidiene și le permite vizitatorilor să se bucure pe deplin de frumusețea naturii.

Una dintre peșterile sale naturale este atât de spectaculoasă, încât a fost folosită ca locație de filmare pentru serialul "Game of Thrones". Peșterile roșii au fost formate în urmă cu peste 400 de milioane de ani, dar au devenit celebre în sezonul al doilea, când au servit drept decor pentru nașterea celebrului asasin-umbră din filmul creat de David Benioff şi D.B. Weiss.

› Vezi galeria foto ‹

După ce a explorat peștera în care s-au filmat scene din "Game of Thrones", un turist a scris într-o recenzie: "Zona din jurul peșterilor este absolut superbă. Mi s-au părut fascinante.

Pereții erau formați din roci uriașe, rotunjite, și pământ compact. Asigurați-vă că purtați încălțăminte potrivită pentru a ajunge la peșteri".

Peșterile roșii din Cushendun, vechi peste 400 de milioane de ani, folosite la filmările din "Game of Thrones". Sursa colaj foto: Getty Images

În întregul sat, turiștii pot observa casele idilice care contribuie la atmosfera sa liniștită. Zona a fost proiectată în 1912 de Ronald John McNeill, la comanda lui Ronald John McNeill, baron de Cushendun, cu scopul de a recrea un sat din Cornwall.

Construite în stilul secolului al XVIII-lea, locuințele, alături de o casă neo-georgiană, au făcut ca satul fermecător Cushendun să ajungă să semene cu un colț desprins direct de pe coasta Cornwallului. Această combinație, alături de decorul său liniștit de coastă, a dus la desemnarea localității ca zonă de conservare în 1980.

În prezent, regiunea este în mare parte întreținută sub protecția organizației caritabile National Trust, statut pe care îl are din 1954.

Un alt turist care a vizitat Cushendun a scris pe TripAdvisor: "M-aș muta acolo într-o clipă. Este un loc special din toate punctele de vedere. Plaja este frumoasă și sigură. Căsuțele sunt adorabile, iar satul este plin de flori și ghivece suspendate. Vom reveni".

"Cushendun este probabil cel mai frumos orășel/sat de pe traseul de coastă. Se află într-o zonă de conservare administrată de National Trust, la gura râului Glendun, și atrage anual numeroși turiști. Oricine călătorește spre nord pe drumul de coastă Antrim ar trebui să facă neapărat un popas aici pentru a se bucura de liniște", a adăugat un alt vizitator, potrivit sursei citate.

Fanii "Game of Thrones" şi nu numai au un motiv în plus să ajungă în Islanda: celebra plajă cu nisip negru Reynisfjara, un peisaj dramatic care a apărut în mai multe scene memorabile din sezonul 7 al serialului.