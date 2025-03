Scandal în Parlamentul australian. O senatoare a adus un somon mare mort la ședință și a fost acuzată că face "circ"

O senatoare australiană a adus cu ea miercuri în Parlament un somon mare, mort, pentru a protesta față de proiectul legislativ al guvernului care ar proteja controversatele ferme de somon dintr-un golf inclus în patrimoniu şi situat în statul Tasmania.

Proiectul de lege a început să fie dezbătut în Senat, unde este aşteptat să treacă, în ultimele zile ale guvernului condus de premierul Anthony Albanese înainte de alegerile generale ce vor avea loc în luna mai.

Greens senator Sarah Hanson-Young just pulled out a very large dead salmon in the Senate in a protest over the environmental laws and salmon farming ? pic.twitter.com/GEfCFNC7vs