Scandal incredibil în lumea ultra-bogaților. Un miliardar și-a dezmoștenit fiul când a aflat ce a făcut: Nu avem nicio relație

3 minute de citit Publicat la 13:12 07 Oct 2025 Modificat la 13:12 07 Oct 2025

David Bren, în vârstă de 33 de ani, ar fi înșelat mai mulți oameni de afaceri cu peste 2 milioane de dolari FOTO: LinkedIn

Cel mai bogat om de afaceri din domeniul imobiliar din SUA și-a dezmoștenit fiul după ce acesta a fost acuzat că a înșelat investitori cu peste 2 milioane de dolari cu o afacere falsă prezentată drept „refugiul suprem al bărbaților”, care ar fi fost destinată ultra-bogaților.

David Bren, în vârstă de 33 de ani, ar fi promis că „The Bunker” va oferi acces special la o gamă de vehicule de lux, inclusiv Ferrari, Bugatti și Porsche, precum și experiențe culinare atent selectate, cu vinuri și trabucuri premium, conform prezentărilor făcute pentru investitori obținute de Los Angeles Times.

Bren este acuzat printr-o serie de procese că a inventat complet afacerea, iar majoritatea investitorilor au declarat că au pierdut sume de cel puțin șase cifre în presupusa escrocherie, între 2020 și 2022.

Un investitor a fugit din California ruinat, în timp ce altul, care ar fi investit mult peste 100.000 de dolari, a fost găsit mort în garajul său, după cum relatează LA Times.

Donald Bren, în vârstă de 93 de ani, care are o avere de 19 miliarde de dolari și aproximativ 12 milioane de metri pătrați de proprietăți imobiliare, în principal în sudul Californiei, nu intervine în sprijinul fiului său.

„Nu avem o relație personală sau de afaceri cu această persoană”, a declarat Paul Hernandez, purtător de cuvânt al lui Donald Bren și al companiei Irvine, într-un comunicat transmis pentru New York Post.

Membrii fondatori ai „Bunker”, inclusiv vedeta „Shark Tank” Mark Cuban, designerul de modă și moștenitorul petrolier August Getty, Larry Ellison de la Oracle și campionul NBA Kristaps Porzingis, ar fi plătit o taxă lunară de 14.500 de dolari pentru beneficiile clubului, conform unui plan menționat într-un proces.

David plănuia să depoziteze o flotă de supercaruri în Beverly Hills, imediat ce proprietarii proiectului ar fi finalizat achiziția de 90 de milioane de dolari a Hotelului Mr. C Beverly Hills.

Însă totul era o „înșelătorie menită să atragă investitori, pentru a-și finanța propriul stil de viață extravagant”, se menționează într-o acțiune judecătorească.

„The Bunker nu există. Nu există un club auto ultra-elitist. Nu există membri. Afacerea este o iluzie”, se menționează în alt proces.

Acuzățiile potrivit cărora Donald Bren a fost un tată absent au apărut în timpul unui proces din 2013, când fosta iubită a lui David, Jennifer McKay Gold, și cei doi copii ai lor, l-au dat în judecată pentru milioane reprezentând alocații retroactive pentru copii.

El plătise deja aproximativ 9 milioane de dolari pentru întreținere, astfel că un juriu a decis în cele din urmă în favoarea lui.

Ani mai târziu, unii investitori înșelați susțineau că David se comporta ca și cum tatăl său ultra-bogat era doar la un apel telefonic distanță.

„Părea că ar fi putut să ridice telefonul și să-și sune tatăl imediat”, a declarat Chris Rising, asociat al familiei Bren, implicat în încercările lui David de a cumpăra Hotelul Mr. C.

Alți investitori au spus că a folosit relația tensionată cu tatăl său pentru a stârni compasiune.

„Era șmecher. Juca rolul victimei; așa a mișcat sufletele oamenilor. ‹Tata nu mi-a dat nimic; pot face asta, dar nimeni nu crede în mine›”, a povestit Mike Tran, prieten apropiat al unui investitor.

Nanxi Lu, antreprenor tech, a investit 100.000 de dolari în The Bunker în 2021 după ce David a jurat că avea deja un contract pentru cumpărarea hotelului din Beverly Hills, deși ea era sceptică.

David a dus-o la un eveniment exclusivist din West Hollywood, despre care a spus că îl „co-sponsorizează” împreună cu Louis Vuitton. Însă Liu nu a văzut niciun branding legat de clubul „The Bunker” la eveniment, a declarat ea pentru LA Times.

Dar a investit în companie la sfatul mentorului său, Tony Chen, un antreprenor din zona Bay, care a devenit obsedat de proiect, mai ales de presupusele sale legături cu compania Irvine.

Pe măsură ce apăreau fisuri în planul de afaceri al lui David, unii investitori au încercat să-și retragă banii.

Doi investitori, Elham Alsulaiman și Zainal Alireza, i-au oferit lui Bren un milion de dolari pentru finanțare inițială pentru The Bunker. Bren a spus ulterior că regretă profund și le-a emis un cec de jumătate de milion de dolari, care însă nu avea acoperire.

Când Liu a încercat retragerea banilor, Bren i-a restituit doar 10.000 de dolari și i-a oferit legitimație gratuită de membru la The Bunker, când clubul se va deschide.

Chen nu a reușit să-și recupereze banii până în toamna lui 2022. Ulterior și-a părăsit soția și s-a mutat în casa prietenului său, Tran.

În septembrie 2022, Tran a spus că l-a găsit pe Chen în garajul său, spânzurat. Avea 46 de ani și a lăsat în urmă o fostă soție și o fiică. Moartea sa a fost declarată drept sinucidere, conform biroului medicului legist din Santa Clara.