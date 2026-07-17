Schimbare istorică în Japonia: Regulile de succesiune se vor modifica, dar femeile tot nu au voie să urce pe tron

Împăratul Japoniei, Naruhito (al treilea din stânga) salută audiența alături de membri cheie ai familiei imperiale, la Palatul Imperial, pe 23 februarie, în Tokyo, Japonia FOTO: Asahi Shimbun/Getty Images via CNN Newsource

Parlamentul japonez a adoptat vineri o revizuire a legii succesiunii imperiale, dar a menţinut interdicţia ca tronul să-i revină unei femei, chiar dacă sondajele de opinie sugerează că o astfel de soluţie s-ar bucura de un sprijin public larg, relatează AFP şi Kyodo, preluat de Agerpres.

Viitorul familiei imperiale, care, conform tradiţiei, descinde din zeiţa şintoistă a soarelui, Amaterasu, se bazează în prezent pe prinţul Hisahito, nepotul în vârstă de 19 ani al împăratului Naruhito, care are 66 de ani. Dacă prinţul Hisahito, care tocmai a terminat şcoala şi studiază în prezent biologia şi insectele şi care este necăsătorit, nu va avea un fiu, nu va fi niciun moştenitor, conform regulilor actuale, iar linia imperială se va încheia.

Proiectul de lege, adoptat vineri cu o mare majoritate în camera superioară, permite rudelor îndepărtate de sex masculin cu vârsta peste 15 ani să revină în familia imperială prin adopţie, cu condiţia să fie necăsătorite. De asemenea, el permite femeilor să îşi păstreze statutul regal după ce se căsătoresc cu un om "din popor", lucru deja acceptat în cazul bărbaţilor. Legea Casei Imperiale din Japonia, în vigoare din 1947, le interzice femeilor să urce pe Tronul Crizantemei, iar dreptul de succesiune poate fi transmis doar pe linie masculină.

Această prevedere le exclude efectiv pe populara prinţesă Aiko, în vârstă de 24 de ani, fiica lui Naruhito, precum şi pe cele două surori mai mari ale prinţului Hisahito de la orice posibilitate de a deveni împărătese. Legislaţia a fost adoptată după negocieri intense în interiorul partidului conservator aflat la guvernare, condus de Sanae Takaichi, prima femeie prim-ministru a Japoniei, care se opune succesiunii feminine. Nu este prima dată când s-a pus problema dacă Japonia ar trebui să aibă împărăteasă, notează agenţia Kyodo. Înainte de naşterea prinţului Hisahito, un grup de experţi guvernamental condus de prim-ministrul de atunci, Junichiro Koizumi, a concluzionat într-un raport din 2005 că împărătesele ar fi "foarte importante în asigurarea continuităţii stabile" a sistemului imperial. Acelaşi raport însă a respins conceptul de a adopta rude mai îndepărtate de sex masculin, argumentând că ar fi "greu să se obţină înţelegerea şi sprijinul publicului".

Un fost membru al familiei imperiale, Asahiro Kuni, acum în vârstă de 81 de ani, a apreciat ca nerealistă adoptarea unor rude îndepărtate de sex masculin, adăugând că i-ar sfătui pe nepoţii săi să refuze o astfel de propunere; Kuni este membru al uneia dintre cele 11 ramuri ale familiei imperiale care au părăsit instituţia imperială după al doilea război mondial. "La vârsta de 15 ani, o persoană a crescut respirând aerul libertăţii", a spus el. "Cred că ar fi dificil să se adapteze la viaţa în cadrul familiei imperiale", a adăugat el, citat de Asahi Shimbun. "Poate că există oameni care ar dori să se alăture familiei imperiale, dar dacă ar înţelege dificultăţile vieţii ca membru al acelei familii, probabil că nu ar spune acest lucru", a mai spus el. Conform unui sondaj Asahi Shimbun publicat în mai, 72% dintre japonezi susţin schimbarea regulilor pentru a permite femeilor să urce pe tron.