„Sfârșitul erei FM”. Radiourile din mașinile mai vechi de 2020 ar putea rămâne fără semnal în anii următori, într-o țară europeană

Radiourile din mașinile mai vechi de 2020 ar putea rămâne fără semnal în anii următori, în Franța. FOTO: Getty Images

Sfârșitul benzii FM în Franța se apropie, după o decizie importantă susținută de Arcom, autoritatea care reglementează audiovizualul. Schimbarea poate afecta milioane de aparate: radiouri din mașini mai vechi, dar și radiouri de casă care prind doar FM.

Mulți își imaginează un scenariu neplăcut: pornești mașina dimineața, cauți postul preferat și... liniște. Îngrijorarea este tot mai des întâlnită, mai ales în rândul celor care au mașini mai vechi.

Un cititor autoplus.fr, proprietar al unui Suzuki Grand Vitara din 2008, a întrebat dacă radioul lui va mai prinde ceva după oprirea FM. Nu este un caz izolat: sunt vizate atât mașinile fabricate înainte de 2020, cât și aparatele de radio de acasă care funcționează numai pe FM.

Planul Arcom: trecerea completă la radio digital până în 2033

Arcom a publicat în 2024 un document despre viitorul radioului, în care stabilește o direcție clară: până în 2033, difuzarea ar urma să devină complet digitală, iar FM ar dispărea treptat.

2033 este o țintă, nu o oprire bruscă, însă drumul este trasat: radioul terestru ar urma să treacă la standardul DAB+ (radio digital terestru).

Pe scurt, la fel cum televiziunea veche a fost înlocuită de transmisia digitală, și FM ar urma să fie retrasă.

Trecerea este prevăzută în două etape:

2024–2027: etapă de pregătire, se extinde rețeaua DAB+ și se pun la punct regulile.

2028–2033: etapă de trecere, emițătoarele FM se opresc treptat, iar frecvențele eliberate nu mai sunt date din nou altor posturi, până când FM dispare.

În plus, unele posturi ar putea renunța mai devreme la FM în anumite regiuni. Asta înseamnă că, în unele zone, radiourile care prind doar FM ar putea începe să piardă posturi chiar din următorii ani, în funcție de deciziile fiecărei stații.

Totuși, ritmul depinde de cât de repede este adoptat DAB+. Dacă trecerea la radio digital nu are succes, este posibil ca FM să fie păstrată mai mult timp.

Cine va fi cel mai afectat

Nu toți ascultătorii vor fi afectați la fel. Din 20 decembrie 2020, o regulă europeană cere ca toate mașinile noi vândute sau închiriate în Uniunea Europeană să aibă obligatoriu recepție DAB+. Prin urmare, cei care au cumpărat o mașină nouă după 2021 au, de obicei, deja radio compatibil cu DAB+, chiar dacă nu folosesc această opțiune.

În schimb, mașinile mai vechi, care au doar recepție FM, vor rămâne fără posturi atunci când emițătoarele FM se vor opri în zona lor.

Același lucru este valabil și acasă: un aparat modern, cu FM și DAB+, va continua să funcționeze, însă un aparat care are doar FM nu va mai recepționa nimic după oprirea emisiei FM în zona respectivă.