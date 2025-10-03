Și-a făcut selfie în timp ce năștea, dar după câteva ore a făcut un gest de neînțeles, care i-a oripilat pe apropiați

2 minute de citit Publicat la 14:32 03 Oct 2025 Modificat la 15:00 03 Oct 2025

Laken Ashlee Snelling, de 21 de ani, a fost reținută după ce poliția a găsit trupul băiețelului ei învelit într-un prosop și o pungă de gunoi în dulap FOTO: Facebook/ Laken Ashlee Snelling

O tânără care și-a făcut selfie-uri în timp ce năștea este acuzată că apoi și-a lăsat copilul nou-născut să moară într-un dulap, în timp ce ea a mers să cumpere mâncare de la McDonald’s.

Laken Ashlee Snelling, de 21 de ani, a fost reținută pe 31 august după ce poliția a găsit trupul băiețelului ei învelit într-un prosop și o pungă de gunoi în dulapul dormitorului său din Lexington, Kentucky, potrivit Metro.

Documente de la instanță arată că Snelling este acuzată că și-a ascuns sarcina și că a încercat să-și ascundă și faptele ulterioare.

Snelling a născut în jurul orei 4 dimineața pe 27 august, în locuința ei din afara campusului, și le-a spus colegilor de cameră că zgomotele erau cauzate de faptul că leșinase pentru că nu mâncase și nu se simțea bine.

Ea a lipsit de la cursul de la ora 9:30 de la Universitatea Kentucky și, în schimb, a comandat mâncare prin aplicația McDonald’s și a mers să o ridice.

Colegele ei de cameră, care bănuiau că ar putea fi însărcinată, au intrat în camera ei și au găsit un „prosop îmbibat în sânge aruncat pe podea și o pungă de plastic care conținea dovezi ale nașterii”, conform anchetei.

După ce a mers la McDonald’s, Snelling a condus până la clinica universității, dar nu a intrat și s-a întors acasă. Atunci a fost arestată.

Snelling a declarat la poliție că a leșinat peste nou-născut și când s-a trezit l-a văzut „vânăt”. Ea a susținut că a crezut că bebelușul era mort, l-a înfășurat într-un prosop și s-a trezit mai târziu punând copilul și placenta într-o pungă neagră de gunoi în dulap.

Dar, Snelling le-a spus angajaților spitalului Universității Kentucky că „bebeluşul a scos un ‘miorlăit’ și că ea ‘a presupus’ că acesta era în viață”.

Poliția din Lexington a găsit în telefonul ei „imagini cu ea în timpul travaliului, poze în care făcea lucruri pe care femeile însărcinate normale nu ar trebui să le facă”, potrivit anchetei.

Snelling a fost acuzată de profanarea unui cadavru în legătură cu moartea bebelușului ei. Ea a apărut scurt în instanță și a renunțat la dreptul la o audiere preliminară.

Snelling este eliberată condiționată, sub control judiciar, la domiciliu.

Ea nu mai este studentă la Universitatea Kentucky.