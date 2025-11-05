Singura listă de pasageri care a rămas după naufragiul Titanicului va fi scoasă la licitaţie. Cui i-a aparținut și cum a fost găsită

În 14 aprilie 1912, Titanic își trăia ultimele ore în apele înghețate ale Atlanticului de Nord. FOTO: Profimedia Images

Singura listă care a supraviețuit celebrului naufragiu al Titanicului a aparținut unei victime, Frederick Sutton, și a fost recuperată din mare împreună cu geanta sa. A rămas în mâinile descendenților săi timp de peste un secol. Acum este gata să ajungă în mâinile unui pasionat de obiecte de colecție.

Unele dintre nume sunt încă perfect lizibile, în ordine alfabetică. Numele de familie mai întâi, apoi statutul civil - dl., dna. sau d-șoară - apoi prenumele: „Fortune dl. Charles, Frankliu dl. T. P., Frauenthal dl. T. G., Frauenthal dr. Henry W., Frauenthal dna. Marguerite, Futrelle dl. J., Futrelle dna. J.” și așa mai departe, relatează La Repubblica.

Aceasta este lista pasagerilor de la clasa întâi de la bordul Titanicului când, în aprilie 1912, vasul a lovit un aisberg în Atlanticul de Nord, în largul insulei canadiene Newfoundland, și s-a scufundat în cel mai grav accident maritim de acest fel din istorie. Documentul extrem de rar va fi scos la licitație pe 22 noiembrie în Anglia, la Henry Aldridge & Son, cu un preț estimat între 50.000 și 80.000 de lire sterline (aproximativ 60.000-90.000 de euro). Acesta a fost găsit în geanta lui Frederick Sutton, un cetățean britanic în vârstă de 61 de ani și tată a trei copii, care a emigrat în Statele Unite la sfârșitul secolului al XIX-lea, unde își făcuse avere în comerțul cu cafea. El a fost unul dintre cei 1.500 de pasageri dispăruți în dezastru, iar trupul său nu a fost niciodată găsit. Cu toate acestea, marea a recuperat unele dintre bunurile sale personale, inclusiv un inel, un fluier, trei lingurițe și niște mărunțiș.

Lista sa de pasageri de clasa întâi are o valoare istorică. Conține instrucțiuni despre călătorie, informații despre costul transmiterii mesajelor de pe navă prin telegraf, modalități de a obține șezlonguri și pături pentru cei care doresc să petreacă timp pe punte, notițe despre traseu și chiar „aranjamente pentru debarcarea în New York”, destinația unde, din păcate, Titanicul nu a ajuns.

Umezită de apă și slăbită de timp, bucata de hârtie este singura listă de pasageri de clasa întâi care a supraviețuit dezastrului. Familia și descendenții lui Sutton au păstrat documentul și celelalte obiecte conținute în geantă timp de peste un secol, dar acum au decis să le vândă prin intermediul lui Henry Aldridge & Son, o casă de licitații specializată în suveniruri de pe Titanic.

Există doar speculații despre soarta domnului Sutton: o versiune susține că a fost aruncat dintr-una dintre bărcile de salvare, în timp ce o alta susține că a fost blocat în cabina sa. Singura certitudine este că prima clasă a Titanicului oferea cel mai mare confort: pe lângă camerele opulente, aceasta includea o sală de sport, o piscină, o sală pentru fumători, restaurante, cafenele și o baie turcească în stil victorian. De asemenea, avea unul dintre cele mai avansate radiotelegrafe ale vremii pentru trimiterea a ceea ce erau cunoscute sub numele de „Marconigrame”, numite după Guglielmo Marconi, inventatorul comunicațiilor radio.

Un al doilea grup de obiecte personale ale lui Sutton va fi vândut de aceeași casă de licitații engleză în aprilie anul viitor. Licitația din 22 noiembrie vine în urma altor licitații de obiecte legate de Titanic care au atras un interes enorm în rândul colecționarilor.

O scrisoare scrisă la bordul navei de Archibald Gracie, un om din înalta societate americană, s-a vândut în aprilie anul trecut cu 300.000 de lire sterline; un ceas de buzunar care a aparținut lui Arthur Rostron, un căpitan care a ajutat la salvarea a 700 de persoane din tragedie, s-a vândut cu 1,56 milioane de lire sterline acum un an. O vioară cu care s-a cântat în timpul călătoriei s-a vândut cu 1,1 milioane de lire sterline. Legenda spune că, în timp ce Titanicul se scufunda, orchestra a continuat să cânte.