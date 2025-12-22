Șoc la bordul unui avion care zbura spre Anglia: O pasageră a fost găsită moartă. Familia a spus că e doar obosită

Incident şocant la bordul unui avion care urma să ajungă din Spania în Anglia. Foto: Getty Images

Incident şocant la bordul unui avion care urma să ajungă din Spania în Anglia. O femeie de 89 de ani a fost găsită moartă, iar familia ei e acuzată că i-a îmbarcat cadavrul, sub pretextul că doarme.

Potrivit martorilor, cinci membri ai familiei au adus-o pe bătrână într-un scaun cu rotile. Aceştia au fost întrebaţi de mai multe ori despre starea femeii şi ar fi spus că este doar obosită.

Însă, cu puţin timp înainte de decolare, angajaţii companiei aeriene au observat că ceva nu e în regulă. În urma verificărilor, s-a constatat decesul femeii, iar zborul a fost oprit.

Compania aeriană susţine că potrivit unui document medical, femeia era în viaţă la momentul îmbarcării şi că a decedat ulterior.