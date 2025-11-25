Șoc la un templu din Thailanda. O femeie adusă pentru a fi incinerată a început să miște și să bată în sicriu

O femeie din Thailanda i-a șocat pe angajații unui templu când a început să se miște în sicriu, după ce fusese adusă pentru incinerare. FOTO Getty Images

O femeie din Thailanda i-a șocat pe angajații unui templu când a început să se miște în sicriu, după ce fusese adusă pentru incinerare, scrie CNN.

Wat Rat Prakhong Tham, un templu budist din provincia Nonthaburi, la periferia Bangkokului, a postat un videoclip pe pagina sa de Facebook, în care se vede o femeie întinsă într-un sicriu alb aflat într-o camionetă, în timp ce își mișcă ușor mâinile și capul, în timp ce angajații templului priveau nedumeriți.

Pairat Soodthoop, responsabilul cu afaceri generale și financiare al templului, a declarat luni pentru Associated Press că fratele femeii, în vârstă de 65 de ani, a adus-o din provincia Phitsanulok pentru a fi incinerată.

El a spus că au auzit o bătaie slabă venind din sicriu. „Am fost puțin surprins, așa că le-am cerut să deschidă sicriul, iar toată lumea a rămas înmărmurită”, a spus el. „Am văzut-o deschizând ușor ochii și bătând în lateralul sicriului. Trebuie să fi bătut de ceva vreme.”

Potrivit lui Pairat, fratele a spus că sora lui fusese imobilizată la pat timp de aproximativ doi ani, iar în urmă cu două zile starea ei de sănătate s-a înrăutățit și părea că nu mai respiră. Bărbatul a pus-o apoi într-un sicriu și a mers 500 de kilometri până la un spital din Bangkok, unde femeia își exprimase anterior dorința de a-i dona organele. Spitalul a refuzat oferta, în lipsa unui certificat oficial de deces, a spus Pairat.

Templul spitalului oferea un serviciu gratuit de incinerare, motiv pentru care fratele a apelat la ei duminică, dar a fost, de asemenea, refuzat din cauza lipsei documentului.

Administratorul templului a spus că îi explica fratelui cum poate obține un certificat de deces când au auzit bătăile. Apoi au verificat starea femeii și au trimis-o la un spital din apropiere.

Potrivit lui Pairat, starețul a spus că templul îi va acoperi cheltuielile medicale.