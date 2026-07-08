„Știi ce ai de făcut”: Un instructor de zbor a murit după ce s-a aruncat din avion, în fața elevei sale. Pilotul avea 42 de ani

Leandro Andrés Bertazzo, pilot și instructor de zbor din Argentina. Sursa foto: Facebook

Scene tragice în Argentina. Un instructor de zbor a murit sâmbătă, 4 iulie, după ce a căzut dintr-un avion de mici dimensiuni aflat în zbor, în timp ce efectua un exercițiu de instruire împreună cu o elevă în provincia Córdoba. Tânăra, în vârstă de 22 de ani, rămasă singură la manșa aeronavei după căderea instructorului, a reușit să aterizeze în siguranță, fără a fi rănită, potrivit Le Figaro.

Accidentul s-a produs la bordul unui avion de tip Cessna 150G, cu două locuri, după ce aeronava decolase de pe aerodromul Coronel Olmedo din Córdoba.

Instructorul, identificat drept Leandro Andrés Bertazzo, în vârstă de 42 de ani, o însoțea pe o elevă care deținea deja licență de pilot, dar care mai trebuia să acumuleze ore de zbor sub supravegherea unui instructor.

Și-a scos căștile, și-a pus telefonul deoparte, a scos centura de siguranță și s-a aruncat în gol

Potrivit relatării tinerei, citată de Eduardo Álvarez, directorul școlii de pilotaj Flying Parrot Córdoba, pentru publicația La Nación, instructorul i-ar fi cerut să mențină direcția de zbor, după care i-ar fi spus enigmatic: „Știi ce ai de făcut”. Apoi și-ar fi scos căștile, și-ar fi pus telefonul deoparte, și-ar fi desfăcut centura de siguranță, ar fi deschis ușa avionului și ar fi căzut în gol.

În momentul căderii, aeronava se afla la aproximativ 250 de metri altitudine, deasupra unei zone rurale din apropierea localității Toledo. Eleva a alertat imediat controlorii de trafic aerian și a reușit apoi să aterizeze fără dificultăți. Trupul lui Leandro Bertazzo a fost găsit la scurt timp după aceea pe un câmp din apropiere.

„În ziua aceea, a venit vesel, ca de obicei”

Justiția din Córdoba își continuă investigațiile. Potrivit presei argentiniene, anchetatorii iau în calcul în principal ipoteza unui gest intenționat, deși sunt analizate și alte variante, inclusiv posibilitatea unei probleme tehnice legate de deschiderea ușii aeronavei.

Leandro Bertazzo era descris de colegii săi drept un pilot experimentat și apreciat de elevi. Lucra de patru ani pentru școala Flying Parrot Córdoba și deținea o licență de pilot de transport aerian, emisă de Administrația Federală a Aviației din Statele Unite (FAA). De curând își depusese candidatura pentru a se angaja la o companie aeriană.

Potrivit lui Eduardo Álvarez, instructorul nu dăduse niciun semn îngrijorător în zilele care au precedat tragedia.

„În ziua aceea l-am văzut pe Leandro ca în oricare alta. A venit vesel, ca de obicei”, a declarat acesta pentru La Nación.

Directorul școlii a precizat însă că, după tragedie, tatăl pilotului i-a mărturisit că fiul său trecea printr-o perioadă dificilă și consultase recent o instituție de psihiatrie, informație necunoscută colegilor săi și mediului profesional.

Autoritățile așteaptă acum rezultatele mai multor expertize, inclusiv raportul comisiei de investigare a accidentelor din aviația civilă, pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care instructorul a căzut din avion în timpul zborului.

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