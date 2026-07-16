SUA intenţionează să modifice regulile privind vizele pentru studenţii străini şi pentru jurnalişti

SUA intenţionează să modifice regulile privind vizele pentru studenţii străini şi pentru jurnalişti. Sursa foto: Getty Images

Departamentul pentru Securitate Internă al Statelor Unite (Department of Homeland Security – DHS) a anunţat joi că intenţionează să modifice reglementările privind vizele acordate studenţilor străini, participanţilor la programe de schimb cultural şi jurnaliştilor, înlocuind actualul sistem, care permite şederea pe durata studiilor sau a activităţii profesionale, cu un sistem care stabileşte de la început o perioadă limitată de şedere, relatează Reuters, potrivit Agerpres.

Potrivit unui anunţ publicat în Federal Register, noua regulă finală prevede introducerea unei perioade fixe de valabilitate pentru vizele de tip F, destinate studenţilor internaţionali, pentru vizele J, acordate participanţilor la programe de schimb cultural care pot desfăşura activităţi profesionale în Statele Unite, precum şi pentru vizele I, destinate reprezentanţilor mass-media.

În prezent, aceste categorii de vize permit titularilor să rămână în Statele Unite pe întreaga durată a programului de studii, a schimbului cultural sau a activităţii profesionale desfăşurate în ţară.

Departamentul pentru Securitate Internă a precizat că modificarea este supusă procedurii de examinare de către Congres, iar data la care noile prevederi vor intra în vigoare va fi stabilită ulterior.