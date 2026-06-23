Țara cu cele mai mari rezerve de petrol din Africa atinge un maxim al ultimilor 12 ani: Produce acum 1,49 milioane de barili pe zi

3 minute de citit Publicat la 14:35 23 Iun 2026 Modificat la 14:35 23 Iun 2026

Pompe de petrol. Imagini cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Producția de petrol a Libiei a urcat la cel mai ridicat nivel din 2013 încoace, cu o producție de țiței și condensat care a atins 1,49 milioane de barili pe zi, consolidând poziția țării printre cei mai mari producători din Africa, pe măsură ce firmele străine revin într-un sector construit pe cele mai mari rezerve dovedite de petrol de pe continent, potrivit Business Insider Africa.

Compania Națională de Petrol (National Oil Corporation) a declarat că producția de țiței și condensat a crescut la 1.487.723 de barili pe zi, apropiindu-se de ținta Libiei de 1,5 milioane de barili pe zi.

Noul nivel plasează Libia printre cei mai mari producători de petrol din Africa, alături de Nigeria, Algeria și Angola, și consolidează redresarea unui sector care rămâne esențial pentru economia țării.

Țara cu cele mai mari rezerve dovedite de petrol din Africa

Libia deține, de asemenea, cele mai mari rezerve dovedite de țiței din Africa, estimate la aproximativ 48 de miliarde de barili, adică circa 41% din totalul continentului, potrivit Administrației pentru Informații Energetice a SUA.

O mare parte din petrolul recuperabil se află în bazinele Sirte și Murzuq, ceea ce face ca redresarea producției Libiei să fie importantă pentru veniturile interne, aprovizionarea regională și piețele globale de țiței.

Producția de țiței a fost de 1.438.560 de barili pe zi, în timp ce producția de condensat a ajuns la 49.163 de barili pe zi, potrivit companiei petroliere de stat.

Datele Administrației pentru Informații Energetice a SUA arată că cinci țări europene, conduse de Italia și Spania, au preluat 71% din exporturile de țiței ale Libiei în primele nouă luni ale anului 2025.

Italia a primit 13.434.662 de tone de țiței libian în 2025, reprezentând aproape un sfert din importurile totale de țiței ale țării, potrivit datelor citate de Libya Herald.

Redresarea sectorului

Anunțul a fost făcut în cadrul unei întâlniri la sediul NOC din Tripoli, prezidată de președintele NOC, Massoud Sulaiman, și la care au participat membri ai consiliului, șefii companiilor operaționale și oficiali de rang înalt ai departamentelor.

Sulaiman a descris nivelul producției ca pe o realizare majoră pentru sectorul petrolier al Libiei și a lăudat lucrătorii din câmpurile petroliere și din siturile de producție pentru menținerea producției în ciuda provocărilor operaționale.

El a creditat, de asemenea, departamentele tehnice pentru monitorizarea operațiunilor, eliminarea obstacolelor și sprijinirea personalului din zonele de producție.

NOC a declarat că dorește să continue creșterea producției până la sfârșitul anului 2026, un obiectiv care ar crește veniturile din petrol pentru o economie încă puternic dependentă de exporturile de țiței.

Revenirea companiilor străine

Redresarea producției Libiei vine pe fondul revenirii companiilor petroliere internaționale în țară, după ani de prudență.

În februarie, NOC a acordat noi blocuri de explorare petrolieră și gaze către companii străine, în primul său tur de licențiere din 2007.

Câștigătorii au inclus Chevron, Eni, QatarEnergy, Repsol și Türkiye Petrolleri, în contextul în care Libia încearcă să revitalizeze explorarea și să atragă capital în sectorul său upstream.

Atribuirile au acoperit cinci blocuri din aproximativ 20 oferite, atât onshore, cât și offshore, inclusiv zone din bazinele Sirte și Murzuq.

Compania Aiteo din Nigeria a câștigat blocul Murzuq M1, oferind unei companii africane un loc în noua rundă de explorare.

Totuși, numărul limitat de concesiuni arată că investitorii rămân prudenți, chiar dacă Libia atrage interesul marilor companii energetice.

Redresarea Libiei

Acest nou record de producție reflectă reziliența sectorului petrolier libian la mai bine de un deceniu după intrarea țării într-o perioadă de instabilitate politică, în urma căderii lui Muammar Gaddafi în 2011.

În ciuda administrațiilor rivale, disputelor privind instituțiile statului și întreruperilor repetate la câmpuri petroliere, terminale și rafinării, sectorul petrolier al Libiei a continuat să își revină și să atragă interes reînnoit din partea companiilor energetice internaționale.

NOC lucrează, de asemenea, la refacerea capacităților de rafinare, declarând în luna mai că își propune să repornească rafinăria Ras Lanuf în decurs de un an, după rezolvarea unui litigiu de lungă durată legat de această facilitate.

Rafinăria, cu o capacitate de 220.000 de barili pe zi, este inactivă din 2013, însă repornirea ei ar consolida sectorul de rafinare al Libiei și ar sprijini aprovizionarea internă cu combustibil.