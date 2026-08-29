Țara din Europa în care oamenii aleg să nu-și primească pensia. Motivul este surprinzător

Un număr surprinzător de mare de greci care au ajuns la vârsta pensionării aleg să nu își primească pensiile.FOTO: Getty Images

Un număr surprinzător de mare de greci care au ajuns la vârsta pensionării aleg să nu își primească pensiile, deoarece au datorii la sistemul de asigurări sociale și nu acceptă condițiile impuse pentru eșalonarea acestora, scrie Ekathimerini.com.

Printre cei aflați în această situație se numără liber-profesioniști, oameni de afaceri și fermieri, iar aproximativ 300.000 de persoane nu sunt eligibile pentru pensie din cauza datoriilor.

Una dintre condițiile pentru plata treptată a datoriilor este ca persoanele în cauză să renunțe la secretul bancar și să permită verificarea conturilor lor. Cu alte cuvinte, autoritățile pot analiza situația financiară a debitorului pentru a stabili dacă acesta poate respecta obligațiile de plată.

Pentru persoanele care au datorii mai mari de 30.000 de euro, mecanismul este mai strict. Mai întâi, debitorul trebuie să achite partea din datorie care depășește pragul de 30.000 de euro. Abia după reducerea datoriei sub acest nivel poate beneficia de mecanismul de plată prin reținerea unei părți din pensie.

Ulterior, 60% din pensia persoanei este reținută pentru achitarea datoriei, până când aceasta este redusă la 20.000 de euro. Din acel moment, suma rămasă poate fi achitată în cel mult 60 de rate.

Autoritățile nu știu câți dintre pensionarii care îndeplinesc condițiile pentru pensie nu își pot achita datoriile. Oficialii suspectează însă că există și persoane care refuză să își deschidă conturile pentru verificare și, din acest motiv, nu pot beneficia de mecanismul de eșalonare.