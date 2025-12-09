Țara în care femeile primesc bani în fiecare lună doar pentru că sunt gospodine. Programul care le-a schimbat viața

În toată India, 118 milioane de femei primesc bani de la stat pentru treburile făcute în gospodărie. Foto: Getty Images

Într-un sat din statul indian Madhya Pradesh, o femeie primește în fiecare lună o sumă mică, dar sigură. Nu este salariu pentru că nu are un loc de muncă oficial, ci este un transfer financiar necondiționat oferit de guvern.

Premila Bhalavi spune că banii îi ajung pentru medicamente, legume și taxele școlare ale fiului ei. Cei 1.500 de rupii (aproximativ 16 dolari) nu sunt mulți, dar pentru ea înseamnă un venit stabil, un plus de control și un sentiment real de independență.

Povestea ei nu e deloc un caz izolat. În toată India, 118 milioane de femei adulte din 12 state primesc astfel de plăți, scrie BBC. După ani în care statul a subvenționat grâul, combustibilul sau programul de lucru în zonele rurale, India a ajuns într-un punct neașteptat: plătește femeile adulte pur și simplu pentru că duc singure greul treburilor casnice și pentru că reprezintă un electorat uriaș.

Criteriile diferă de la stat la stat: vârsta, veniturile, dar și excluderea familiilor care au mașini, terenuri mari sau membri angajați în sectorul public.

Ce aleg femeile să facă cu banii

Sumele variază între 1.000 și 2.500 de rupii pe lună (12–30 de dolari). Nu sunt mari, doar 5–12% din venitul unei gospodării, dar vin constant. Iar cum peste 300 de milioane de femei au conturi bancare, banii pot fi distribuiți simplu și rapid.

În general, femeile folosesc sprijinul pentru nevoile familiei: mâncare, educație, gaz pentru gătit, medicamente, acoperirea unor datorii mici sau, uneori, pentru mici cumpărături personale.

Ce diferențiază India de Mexic, Brazilia sau Indonezia - țări cu programe similare - este lipsa completă a condițiilor: banii vin indiferent dacă un copil merge sau nu la școală sau dacă familia este sau nu sub pragul sărăciei.

Goa a fost primul stat care a lansat programul, în 2013. Apoi, înainte de pandemie, în 2020, statul Assam a început plățile pentru femeile vulnerabile. De atunci, fenomenul s-a transformat într-o forță politică greu de ignorat. Noile programe se adresează în primul rând femeilor adulte, iar unele state recunosc în mod explicit munca lor neplătită din gospodărie.

Tamil Nadu numește plățile „un drept”, iar Bengalul de Vest folosește un limbaj similar. În alte părți, recunoașterea e tacită: autoritățile știu că banii vor fi folosiți pentru binele familiei.

Sprijin financiar sau instrument politic?

Această atenție crescută asupra rolului economic al femeilor a influențat și scena politică. În 2021, actorul devenit politician Kamal Haasan promitea „salarii pentru gospodine”. Partidul său nu a câștigat, dar ideea a prins contur. Până în 2024, promisiunile de sprijin financiar pentru femei au ajutat partide să câștige alegeri în Maharashtra, Jharkhand, Odisha, Haryana și Andhra Pradesh.

În alegerile recente din Bihar, impactul acestor programe s-a văzut clar. Cu puțin timp înainte de vot, guvernul a virat 10.000 de rupii (112 dolari) în conturile a 7,5 milioane de femei. La urne, femeile au votat în număr mai mare decât bărbații, iar rezultatul a fost decisiv. Criticii au vorbit despre cumpărare de voturi, dar efectul a fost evident: sprijinul femeilor a dus coaliția condusă la o victorie categorică. Iar mulți consideră că aceste plăți arată cât de puternic poate deveni sprijinul financiar ca instrument politic.

Și totuși, Bihar e doar o parte dintr-o imagine mult mai largă. La nivel național, astfel de programe ajung regulat la zeci de milioane de femei. Doar în Maharashtra, autoritățile promit sprijin pentru 25 de milioane de femei. În Odisha, programul acoperă 71% din femeile cu drept de vot.

În unele cercuri, aceste programe sunt privite drept „cadouri electorale”. Ele pun și o presiune reală pe bugetele statelor: cele 12 state implicate vor cheltui în acest an fiscal aproximativ 18 miliarde de dolari. Jumătate dintre ele au deja deficit bugetar, adică se împrumută ca să acopere cheltuieli curente.

Dar sunt și voci care spun că, în sfârșit, statul recunoaște ceea ce activistele spun de ani de zile: munca neplătită din gospodărie are o valoare economică reală.

În 2024, femeile din India au petrecut aproape cinci ore pe zi cu treburile casnice - de 7,6 ori mai mult decât bărbații, potrivit celui mai recent studiu privind utilizarea timpului. Iar acest dezechilibru este unul dintre motivele pentru care participarea femeilor pe piața muncii rămâne scăzută. Transferurile financiare sunt, cel puțin, o formă de recunoaștere a acestei situații.