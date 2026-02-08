Țara în care poți să ajungi la închisoare dacă oferi buchete din bani: Populația a primit avertisment oficial înainte de Valentine's

Buchet din bancnote și flori, realizat cu șilingi kenyeni, pentru Ziua Îndrăgostiților, în 2025. Sursa foto: Profimedia Images

În timp ce îndrăgostiții din întreaga lume caută cadoul perfect pentru partenerul lor, de Valentine's Day, cuplurile din Kenya sunt avertizate să evite o formă ceva mai extravagantă de exprimare a afecțiunii, pentru a nu ajunge complici la o infracțiune.

Banca Centrală a Kenyei (CBK) a îndemnat publicul să nu riște încălcarea legii prin deteriorarea bancnotelor, într-un comunicat de presă emis luni, pe fondul unui „trend în creștere” al buchetelor realizate din bani.

Mănunchiurile de bancnote în șilingi kenyeni, aranjate sub formă de buchete florale, riscă să „compromită integritatea” monedei, a precizat banca, deoarece utilizarea frecventă a lipiciului, capselor și acelor face ca bancnotele să devină „necorespunzătoare pentru circulație”.

„Acest lucru duce la respingerea crescută a bancnotelor în timpul procesării și determină retragerea prematură și înlocuirea monedei, generând costuri evitabile atât pentru public, cât și pentru Bancă”, se arată în comunicat.

„Deși CBK nu se opune folosirii banilor drept cadou, o astfel de utilizare nu trebuie să implice nicio acțiune care să modifice, deterioreze sau să degradeze bancnotele”, se mai precizează.

Oricine realizează buchete din bani riscă să fie urmărit penal: Care sunt sancțiunile

Oricine realizează buchete din bani riscă să fie urmărit penal conform Codului Penal din Kenya, care stipulează că mutilarea intenționată a bancnotelor — fie prin murdărire, rupere sau tăiere — constituie infracțiune.

Cei găsiți vinovați pot primi până la trei luni de închisoare, o amendă de maximum 2.000 de șilingi kenyeni (aproximativ 15,50 dolari) sau ambele, potrivit codului.

Kenya nu este singura țară africană care a avertizat populația împotriva unor astfel de gesturi romantice extravagante.

În martie 2023, directorul Departamentului de Monedă al Băncii Ghanei a îndemnat publicul să nu folosească bancnote de cedi în coșuri cadou sau buchete, iar în Nigeria, „stropirea” cu bancnote de naira la nunți a fost tot mai des sancționată în ultimii ani, potrivit BBC.

Din fericire pentru cei care caută o alternativă mai sigură, Kenya nu duce lipsă de buchete tradiționale.

Țara est-africană a exportat flori tăiate în valoare de 780 de milioane de dolari în 2024, potrivit Observatory of Economic Complexity (OEC), fiind depășită doar de Olanda (4,26 miliarde de dolari), Columbia (1,42 miliarde de dolari) și Ecuador (950 de milioane de dolari).

Acest lucru a făcut ca florile să devină al treilea cel mai mare export al Kenyei în acel an, după ceai și produse petroliere rafinate, a mai precizat OEC, trandafirii reprezentând singuri peste 70% (552 de milioane de dolari) din veniturile generate de industrie.