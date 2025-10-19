Țara unde ai cele mai mici șanse să mori de o boală cronică. Cine este la coada clasamentului mondial

Analiza arată că în aproape 80% dintre țări mortalitatea cauzată de boli cronice a scăzut. Foto: Getty Images

Un studiu publicat miercuri în The Lancet arată că riscul de a muri înainte de 80 de ani din cauza unei boli cronice – precum cancer, boli de inimă sau AVC – a scăzut în majoritatea țărilor lumii între 2010 și 2019. Totuși, ritmul acestui declin s-a redus comparativ cu deceniul anterior, scrie CNN.

Analiza, realizată de cercetători de la Imperial College London pe date din 185 de state și teritorii, arată că în aproape 80% dintre țări mortalitatea cauzată de boli cronice a scăzut, ceea ce înseamnă peste 70% din populația globului. Factorii care au contribuit la acest progres includ diagnosticarea timpurie, ghiduri medicale actualizate și acces mai larg la tratamente eficiente.

Țările cu cele mai bune rezultate

Dintre cele 25 de state occidentale cu venituri ridicate, Danemarca a înregistrat cel mai mare declin al deceselor provocate de boli cronice. La polul opus, Statele Unite au avut cea mai mică reducere, urmate îndeaproape de Germania.

Cercetătorii subliniază însă că declinul a fost modest în ansamblu, în parte și din cauza creșterii deceselor asociate cu afecțiuni neuropsihiatrice, precum demența.

Situația din SUA

Deși numărul deceselor din cauza bolilor cronice a scăzut la persoanele în vârstă, în rândul tinerilor adulți (20–45 de ani) mortalitatea a crescut – un fenomen rar în țările dezvoltate. Cauzele includ lipsa investițiilor în sănătatea publică, acces dificil la servicii medicale și creșterea problemelor neuropsihiatrice și a tulburărilor legate de consumul de alcool. Aproape 30 de milioane de americani locuiesc la mai mult de o oră distanță de un centru de primiri urgențe, iar 16% din teritoriul continental al SUA se află la peste 30 de mile de cel mai apropiat spital.

De la alimentație sănătoasă accesibilă până la programe de sănătate mintală

Experții consideră că SUA trebuie să adopte o abordare integrată a sănătății, care să combine medicina clasică cu politici de prevenție și de promovare a „wellness-ului” – de la alimentație sănătoasă accesibilă până la programe de sănătate mintală.

„Suntem într-un moment de cotitură”, a spus prof. Majid Ezzati, autorul principal al studiului. „Lucrurile nu vor rămâne la fel. Putem ghici direcția, dar impactul final poate fi foarte bun sau foarte rău.”