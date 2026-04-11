În 25 de ani, a acumulat 827 de zile de concediu neplătit. A dat în judecată firma și a câștigat peste jumătate de milion de euro

1 minut de citit Publicat la 18:43 11 Apr 2026 Modificat la 18:48 11 Apr 2026

Un britanic a primit despăbugiri de aproape 400.000 de lire sterline - echivalentul a peste 450.000 de euro - după ce a acumulat nu mai puțin de 827 de zile de concediu neplătite, pe durata a 25 de ani de carieră, informează The Independent.

Mossadek „Moss” Ageli, fost manager la o firmă de imobiliară din Marea Britanie, deținută de patroni libieni, nu a putut să-și ia în mod regulat concediu anual la această companie, din cauza ritmului de lucru.

Un tribunal din Watford, Anglia, a decis că firma îi datorează lui Ageli o sumă de 392.000 de lire sterline pentru toate aceste zile de concediu, începând din anul 1998.

Ageli a mai fost deja despăgubit cu alte 105.000 de lire sterline, echivalentul a circa 120.000 de euro, după ce a fost concediat și dat în judecată firma respectivă.

În total, britanicul va primi echivalentul a circa 560.000 de euro (despăgubirile pentru zilele de concediu neplătite și despăbugirea pentru concedierea abuzivă).

Britanicul s-a angajat la compania Sabtina Limited în anul 1987, unde a lucrat ca director general adjunct și, ulterior, director comercial.

Până în 1989, nu și-a luat nicio zi de concediu - el și secretara sa fiind singurii angajați cu normă întreagă la respectiva firma.

Ulterior, până în 1996, patronii i-au refuzat în total 200 de zile de concediu.

În aceste condiții, Ageli a convenit cu șefii săi să fie plătit în plus pentru zilele de concediu muncite.

„După mai mulți ani în care am procedat astfel, s-a convenit că nu mai era nevoie să trimit niciun fel de documentație, urmând ca eu să țin o evidență a zilelor de concediu la care aveam dreptul”, a spus Mossadek Ageli.

În 2001 și 2004, compania i-a plătit 15.000 de lire sterline. Ageli a renunțat la concediu în schimbul unei remunerații suplimentare.

În 2022, a fost însă votat un nou consiliul de administrație al companiei la care lucra Angeli. Noii administratori i-au redus treptat din atribuții, până când acesta nu mai îndeplinea, efectiv, nicio funcție.

În martie 2024, el a fost concediat printr-un mesaj transmis prin e-mail. În plus, Ageli a mai fost informat că nu va fi plătit pentru 827 de zile de concediu neplătite, care se acumulaseră în perioada 1998-2024, în valoare totală de 392.000 de lire sterline - exact suma pe care britanicul a obținut-o acum în instanță, sub formă de despăbugiri.