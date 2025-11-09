Trei morți și 15 răniți în Tenerife, unde sunt valuri de patru metri. Au fost emise avertismente, dar oamenii le ignoră

1 minut de citit Publicat la 16:21 09 Noi 2025 Modificat la 16:26 09 Noi 2025

Trei persoane au murit și cel puțin 15 au fost rănite în Tenerife unde valurile au ajuns la patru metri înălțime. Arhipelagul Canare a fost plasat sub alertă pentru fenomene costiere periculoase, scrie Euronews.

Primul incident a avut loc pe plaja Roque de Las Bodegas, în Taganana, unde șase turiști francezi au căzut în apă după ce au fost loviți de valuri mari. Potrivit surselor poliției locale, aceștia au ignorat semnul de avertizare amplasat în zonă. O femeie a fost rănită și a fost transportată de urgență cu un elicopter la Spitalul Universitar Nuestra Señora de la Candelaria. Alți patru oameni au fost internați, iar o a cincea persoană a fost tratată la fața locului.

Un alt incident tragic a avut loc pe plaja El Cabezo de Granadilla de Abona, în sudul insulei, unde trupul fără viață al unui bărbat a fost găsit plutind în mare. Salvamarii și personalul Serviciului de Urgență al Insulelor Canare au făcut manevre de resuscitare, dar bărbatul nu a putut fi salvat.

▶️El oleaje arrastra a un grupo de personas en Puerto de La Cruz



Se mantiene la prealerta en las costas canarias y las autoridades advierten del peligro de acercarse a muelles y espigones a hacerse fotografías



Más información: https://t.co/9yPi1biCsU pic.twitter.com/yUmwxlPNdg — Canarias Ahora (@Cahora) November 9, 2025

Cel mai grav incident s-a produs pe cheiul din Puerto de la Cruz, în nordul insulei Tenerife, unde zece persoane au fost luate de valuri. Mai multe persoane au ajutat alături de polițișii locali la salvarea victimelor. O femeie a fost găsită în stop cardiorespirator și nu a mai putut fi salvată.

Dintre cei nouă răniți, trei au suferit răni grave. Toți au fost internați în mai multe spitale de pe insulă.

După-amiază, la 16:42, Centrul de Coordonare a Urgențelor și Securității a primit un nou apel pentru un alt bărbat care căzuse în mare, în zona Charco del Viento, în municipiul La Guancha. Un elicopter l-a localizat și l-a transportat la docurile din Santa Cruz de Tenerife, unde personalul medical a confirmat decesul din cauza gravității rănilor.

De vineri, Insulele Canare sunt sub alertă pentru fenomene costiere, din cauza valurilor mari și a vântului puternic. Autoritățile au avertizat asupra condițiilor periculoase ale mării, dar avertismentele nu au fost respectate.