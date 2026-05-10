Trenurile de marfă China-Europa au atins 130.000 de curse. În 15 ani au fost transportate bunuri de 520 de miliarde de dolari

Trenurile de marfă China-Europa au efectuat 130.000 de curse. Recordul a fost atins sâmbătă, când un tren de marfă a plecat din Zhengzhou, capitala provinciei Henan din centrul Chinei, cu destinația Hamburg, Germania, potrivit agenției de stat Xinhua News Agency.
Din 2011, de când a plecat primul tren de marfă din ceea ce azi a devenit China-Europe Railway Express pe ruta Chongqing (China) – Duisburg (Germania), până în prezent, au fost transportate bunuri a căror valoare a depășit 520 de miliarde de dolari, potrivit companiei China State Railway Group.
Compania de stat a transmis că, de-a lungul timpului, a optimizat constant rutele de operare ale serviciului China-Europe Railway Express, stabilind 93 de linii programate, cu o viteză proiectată de 120 km/h.
În prezent, 129 de orașe din China operează servicii ale China-Europe Railway Express, conectând 235 de orașe din 26 de țări europene și peste 100 de orașe din 11 țări asiatice, acoperind cea mai mare parte a Eurasiei.