Trenurile de marfă China-Europa au atins 130.000 de curse. În 15 ani au fost transportate bunuri de 520 de miliarde de dolari

China-Europe Railway Express face parte din Noul Drum al Mătăsii, promovat intens de China. Foto: Getty Images

Trenurile de marfă China-Europa au efectuat 130.000 de curse. Recordul a fost atins sâmbătă, când un tren de marfă a plecat din Zhengzhou, capitala provinciei Henan din centrul Chinei, cu destinația Hamburg, Germania, potrivit agenției de stat Xinhua News Agency.

Din 2011, de când a plecat primul tren de marfă din ceea ce azi a devenit China-Europe Railway Express pe ruta Chongqing (China) – Duisburg (Germania), până în prezent, au fost transportate bunuri a căror valoare a depășit 520 de miliarde de dolari, potrivit companiei China State Railway Group.

Compania de stat a transmis că, de-a lungul timpului, a optimizat constant rutele de operare ale serviciului China-Europe Railway Express, stabilind 93 de linii programate, cu o viteză proiectată de 120 km/h.

În prezent, 129 de orașe din China operează servicii ale China-Europe Railway Express, conectând 235 de orașe din 26 de țări europene și peste 100 de orașe din 11 țări asiatice, acoperind cea mai mare parte a Eurasiei.

Tarifele de transport au scăzut cu peste 40% de la lansarea serviciului. Trenurile transportă acum peste 50.000 de tipuri de bunuri din 53 de categorii. Printre principalele produse exportate se numără articole cu valoare ridicată, precum automobile și piese auto, utilaje, electronice și echipamente electrice. Exporturile europene către China prin acest serviciu includ lemn european, celuloză, produse agricole de specialitate și bunuri de consum zilnic.