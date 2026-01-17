Un aeroport abandonat, deschis acum aproape 100 de ani, va fi transformat într-un oraș modern cu peste 30.000 de locuințe

<1 minut de citit Publicat la 19:10 17 Ian 2026 Modificat la 19:10 17 Ian 2026

Transformarea va presupune amenajarea unui teren de 150 de hectare într-un nou complex urban / sursă foto: Getty Images

Un aeroport abandonat din Toronto, deschis acum aproape 100 de ani, va fi transformat într-un oraș. Proiectul, care se va întinde pe 30 de ani, va costa 21 miliarde de dolari, potrivit estimărilor.

Dezvoltatorii vor ca noua așezare să fie alcătuită din șapte cartiere „distincte”, interconectate și dezvoltate în etape pe parcursul următoarelor decenii.

Totodată, transformarea va presupune amenajarea unui teren de 150 de hectare într-un nou complex urban, care va găzdui aproximativ 66.000 de locuitori și peste 30.000 de locuințe noi, potrivit Express.co.uk.

Cu o lungime de circa 2 kilometri, pista fostului aeroport va juca un rol-cheie în proiect, fiind transformată într-un parc pietonal care va face legătura între cele șapte cartiere. Aceasta ar urma să fie „curtea comună” a noilor zone rezidențiale, susțin dezvoltatorii.

Spațiile verzi vor juca de asemenea un rol foarte important: aproximativ 28 de hectare vor fi amenajate cu parcuri și zone deschise, cu acces facil la facilități.

Orașul va purta numele „YZD”, după codul de apel al fostului aeroport, iar dezvoltatorii estimează că până în 2051 ar putea locui aproximativ 83.500 de persoane.

De altfel, proiectul este unul dintre cele mai mari de acest gen din America de Nord.