Una dintre cele mai populare zone din Europa e abandonată brusc de turiști. Restaurantele și barurile se închid

Paseo Marítimo, promenada modernizată de pe faleza din Palma, nu a avut succesul scontat, iar afacerile se închid din cauza chiriilor uriașe și a lipsei locurilor de parcare. FOTO: Getty Images

Un expert din industria ospitalității din Mallorca a avertizat că restaurantele și barurile intră în insolvență, iar promenada modernizată cu 37,5 milioane de euro a rămas „goală”.

Valerio Petrillo, proprietarul unui grup de ospitalitate din Palma, Mallorca, susține că Paseo Marítimo, promenada modernizată de pe faleza din Palma, nu a avut succesul scontat, iar afacerile se închid din cauza chiriilor uriașe și a lipsei locurilor de parcare pentru vizitatori.

„La ce bun o promenadă frumoasă pe malul mării, dacă e goală?”, a spus el, scrie Express. Grupul său, Palma Emotions World, deține două baruri pe promenadă, totuși, el a declarat pentru Majorca Daily Bulletin că „multe afaceri din zonă sunt în insolvență.”

Petrillo a subliniat că chiriile continuă să crească, lucru care „nu are niciun sens”, și că orașul cunoscut pentru petreceri și viața de noapte pierde acest farmce.

Tomeu Mas, managerul Asociației Restaurantelor CAEB din Mallorca, are aceeași opinie în privința parcării și a chiriilor. El a spus că promenada este „într-o stare proastă”: „Încearcă să găsească soluții, dar există probleme de parcare și accesibilitate.” „Contractele de închiriere vechi de zece ani ajung la reînnoire, iar prețurile se vor dubla. Tot efortul afacerilor se duce spre plata chiriilor; marjele de profit au scăzut considerabil.”, a adăugat el.

Promenada tocmai a trecut printr-o transformare de 32,19 milioane de lire (37,5 milioane de euro), însă perturbările provocate de lucrările de construcție ar fi dus la o „scădere semnificativă” a rezervărilor de Crăciun, perioadă în care proprietarii sperau la o creștere a activității.

Juan Miguel Ferrer, președintele Asociației Restaurantelor CAEB, a afirmat că firmele au funcționat în condiții dificile timp de trei ani.

El a declarat în decembrie: „Noul Paseo Marítimo este încă în construcție, iar acest lucru se adaugă lipsei unei atmosfere de Crăciun. Drept urmare, am văzut o scădere semnificativă a rezervărilor în aceste zile, care sunt esențiale pentru restaurante. Oamenii de afaceri din zonă au avut ani grei în ultimii trei ani de reforme, iar acest Crăciun ar fi putut fi o șansă ca să îi ajute.”

Paseo Marítimo, cu o lungime de 3,4 km a fost transformat într-o zonă mai prietenoasă pentru pietoni, ca parte a proiectului de zeci de milioane de lire. Șase benzi de trafic au fost reduse la patru, pentru a face loc spațiilor verzi și zonelor de recreere în aer liber, într-un efort de modernizare a zonei.