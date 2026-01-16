Prima țară din Europa care ar putea impune un prag de 10 milioane de oameni. „Suntem la limita capacității”

Elvețienii vor fi chemați să voteze dacă vor limitarea populației la 10 milioane. În prezent, populația este de aproximativ 9,1 milioane de locuitori. Foto: GettyImages

Când populația din Davos va crește vertiginos săptămâna viitoare, în timpul reuniunii anuale a Forumului Economic Mondial, locuitorii orașului elvețian vor strânge din dinți și vor suferi din cauza supraaglomerării și a haosului din trafic. Durerea de cap durează doar o săptămână, dar sentimentele din orașul de munte sunt simbolice pentru tensiunile care se manifestă pe tot parcursul anului în Elveția, scrie Bloomberg.

Similar țărilor precum SUA, Franța și Marea Britanie, îngrijorările legate de imigrație și suveranitate sunt în centrul atenției elvețienilor. Populația a crescut de aproximativ cinci ori mai rapid decât în ​​Uniunea Europeană în ultimul deceniu, deoarece lucrătorii străini au fost atrași de salariile mari și de calitatea vieții. Aproximativ 27% dintre locuitorii de acolo nu sunt cetățeni elvețieni.

Însă în Elveția, dezbaterea nu se concentrează doar pe refugiați sau pe lucrătorii slab calificați. În schimb, există o propunere de a limita populația totală la 10 milioane, iar publicul va vota probabil anul acesta.

Ideea a fost criticată de directori și bancheri, iar oponenții spun că ar amenința acorduri cruciale cu Uniunea Europeană - cea mai mare piață de export a țării - și ar paraliza economia.

În ciuda acestui fapt, un sondaj din decembrie a relevat un sprijin larg din partea a aproape jumătate din electorat, din toate grupele de vârstă. În spatele acestui fapt se află temerile că cultura elvețiană va fi erodată, dar și că toți străinii, indiferent de contribuția lor la economie, pun presiuni asupra unor aspecte precum locuințele și asistența medicală.

„Transportul nostru public și autostrăzile sunt la limita capacității”

„Transportul nostru public și autostrăzile sunt la limita capacității, camerele de gardă sunt supraaglomerate”, a spus Angel Okaside, în vârstă de 22 de ani, din Thun, un oraș de pe malul lacului, construit în jurul unui castel din secolul al XII-lea. „Observi asta în fiecare aspect al vieții.”

Asistentul medical este activ în politică încă din adolescență. A intrat în politica locală cu partidul de dreapta Partidul Popular Elvețian (SVP), grupul care promovează inițiativa „Elveția nr. 10 milioane”.

Plafonul vizează imigrația, nu rata natalității, restricțiile intrând în vigoare la anumite niveluri ale populației.

SVP a candidat mult timp pe o platformă anti-imigrație, ceea ce l-a ajutat să devină cel mai mare partid din țară.

În 2007, a publicat un afiș mult criticat în care o oaie albă a dat jos o oaie neagră de pe un câmp acoperit cu steagul elvețian și a susținut o interdicție a minaretelor, care a fost adoptată printr-un vot național în 2009.

Un astfel de model dă roade electoral și în alte părți. În Germania și Franța, Alternativa pentru Germania și partidul lui Marine Le Pen au crescut în popularitate prin prezentarea unei Europe amenințate de imigrația necontrolată.

Problema este profundă în Elveția, unde există deja un tratament strict pentru străini. Pentru a obține un pașaport, aceștia trebuie să aștepte un deceniu, să îndeplinească o listă lungă de cerințe și, mai ales în satele mai mici, ar putea fi totuși refuzați de adunarea orașului cu drept de vot.

Dezbaterea privind imigrația abordează preocupările legate de identitatea națională, neutralitatea mult prețuită și poziția țării într-o eră a geopoliticii instabile și a tensiunilor globale sporite.

Marea întrebare este cât de deschisă sau închisă vrea să fie națiunea – sau își poate permite să fie – într-o astfel de lume.

Timp de secole și de-a lungul a două războaie mondiale, Elveția și-a folosit literalmente munții pentru a-i alunga pe inamici sau vizitatori nedoriți. Până la sfârșitul secolului al XIX-lea, a fost o țară de emigrare, cu puține resurse naturale. Unul dintre cele mai mari exporturi ale sale era reprezentat de mercenari, iar Gărzile Elvețiene în dungi și pantaloni care protejează Vaticanul sunt o amintire izbitoare a acelei epoci.

Abia în secolul al XX-lea, Elveția s-a transformat dintr-o țară relativ săracă într-una dintre cele mai bogate din lume.

Un boom bancar postbelic și creșterea multinaționalelor au îmbogățit-o, cu o listă de firme de top precum UBS, Nestle, Swatch, Roche și Richemont. Aceasta a însemnat o creștere a cererii de forță de muncă, pe care un acord din 1999 cu UE privind libera circulație a persoanelor a contribuit la acoperirea acesteia. Dezvoltarea industriei de gestionare a averii și a comerțului cu mărfuri a atras, de asemenea, o mulțime de persoane cu venituri mari.

„Să nu ne amăgim: imigrația a fost și este în continuare condiția sine qua non a acestui tip de succes economic”, a declarat Stefan Legge, șeful departamentului de politică fiscală și comercială de la Universitatea din St Gallen. „Ceasurile, finanțele, industria farmaceutică din Elveția, Nestlé: toate au o proporție extraordinară de străini în personalul lor și, destul de des, în calitate de fondatori.”

Vizitatorii Bahnhofstrasse din Zurich, unde un tramvai impecabil apare la fiecare 2-3 minute, sau cei din Orașul Vechi meticulos întreținut al Genevei, s-ar putea să aibă dificultăți în a înțelege ce ar putea fi în neregulă în Elveția, unde totul pare să funcționeze - pe bună dreptate - ca un ceas elvețian.

În ciuda bogăției țării, există resentimente legate de faptul că nu toată lumea își primește partea cuvenită. Și, având în vedere că creșterea economică este determinată de imigrație, producția pe cap de locuitor a scăzut în ultimii ani.

În spatele buticurilor de lux, a lacurilor imaculate și a munților acoperiți de zăpadă, acest lucru alimentează o reacție negativă împotriva imigranților.

Succesul Elveției în cultivarea giganților corporativi provoacă frustrare în rândul celor care nu ocupă locuri de muncă bine plătite în finanțe, farmacie și tehnologie și care deplâng chiriile exorbitante și urbanizarea tot mai mare.

„Construiesc și mai multe și continuă să crească, apoi va fi și mai puțină pădure”, a spus Roland Meyer, proprietarul unui magazin de biciclete din Zurich. „Cred că trebuie doar să punem frână înainte ca lucrurile să scape de sub control. Și apoi vom vedea ce putem face.”

Populația Elveției este în prezent de aproximativ 9,1 milioane de locuitori. Când se depășește pragul de 9,5 milioane, inițiativa ar refuza intrarea noilor veniți, precum solicitanții de azil și familiile rezidenților străini. La 10 milioane, ar fi introduse măsuri suplimentare, iar dacă cifrele nu scad, Elveția ar renunța la acordul de liberă circulație pe care îl are cu UE.

Acest lucru ar amenința accesul țării la piața unică a UE și ar îngreuna recrutarea de către companiile elvețiene în cadrul blocului comunitar.

„Inițiativa haosului”

Oponenții spun că măsura ar fi dăunătoare din punct de vedere economic, deoarece, în cele din urmă, i-ar obliga pe angajatorii elvețieni să investească în altă parte dacă nu pot obține talentele de care au nevoie la nivel local.

Roche, care are 15.000 de angajați din 120 de naționalități în Elveția, se numără printre cei care se opun inițiativei. Aceasta „pune în pericol acordurile bilaterale cu UE și, prin urmare, prosperitatea Elveției”, a declarat Annette Luther, șefa departamentului de afaceri externe al producătorului de medicamente.

Economiesuisse, o organizație de lobby din domeniul afacerilor, numește acest lucru „inițiativa haosului”. Directorul executiv al UBS, Sergio Ermotti, a declarat că țara trebuie să fie capabilă să atragă forță de muncă.

„Trebuie să luăm în serios preocupările publicului cu privire la consecințele imigrației”, a declarat el într-un interviu publicat joi în Tages-Anzeiger. „În același timp, noi, ca țară, trebuie să rămânem deschiși către lucrătorii calificați de care avem nevoie urgentă.”

Prosperitatea viitoare a Elveției este inextricabil legată de blocul care o înconjoară. Conștient de importanța UE, guvernul elvețian a încheiat un nou acord cu aceasta în 2024, care va impune țării să respecte libera circulație. De asemenea, va fi necesar un vot național asupra acestui acord, iar acesta nu va fi ușor de convins publicului.

Pentru Cédric Wermuth, copreședinte al Partidului Social Democrat, o aliniere mai strânsă cu Europa este singura opțiune. UE cumpără aproximativ jumătate din exporturile elvețiene, iar comerțul, banii și forța de muncă pe care le oferă cei 450 de milioane de locuitori ai săi sunt chiar la ușa țării.

Între timp, relațiile cu SUA au fost într-un carusel după ce Elveția a fost lovită de un tarif vamal uriaș de 39% vara trecută. O înțelegere mai bună a fost anunțată în decembrie, deși detaliile sunt încă în curs de elaborare.

„Nu există alternativă la relații strânse cu Europa”, a spus Wermuth. „Beijingul, Moscova, Washingtonul pur și simplu nu sunt parteneri de încredere. Această inițiativă nu apără Elveția așa cum o știm, ci o pune în pericol.”

Democrație directă

Voturile naționale pe anumite teme sunt o caracteristică cheie a democrației directe din Elveția, cu multiple plebiscite anuale pe teme precum impozitarea, avioanele de vânătoare și modul în care fermierii ar trebui să își crească vacile.

Au devenit parte a jocului politic elvețian și, chiar dacă inițiativele eșuează, există un premiu de consolare în dezbaterea publică generată.

SVP le-a folosit pentru a se opune unei Elveții mai globalizate. De asemenea, s-a opus deciziei de a abandona secolele de neutralitate strictă în 2022 și de a adopta sancțiunile UE împotriva Rusiei după invazia la scară largă a Ucrainei.

Pentru Wermuth, idei precum plafonarea populației reprezintă o abordare greșită a frustrărilor legate de asistența medicală și locuințe. În loc să dea drept țapi ispășitori anumiți oameni, el spune că există opțiuni de politică internă pe care guvernul ar trebui să le implementeze.

Însă propunerea a atins anxietatea multor oameni.

„Observ cum migrația în țările noastre vecine duce la probleme mult mai mari decât aici, în Elveția”, a spus Leandro Aeschbacher, în vârstă de 19 ani, din Unterseen, lângă orașul turistic Interlaken. „Merită să renunți la puțină creștere economică pentru o Elveție locuibilă pentru populația sa.”