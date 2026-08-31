Un american a aflat că moneda sa de 10 cenți valorează 1,5 milioane de dolari la licitație. E căutată de colecționari din toată lumea

Moneda, bătută în San Francisco în urmă cu mai bine de 130 de ani, face parte din seria Barber. FOTO: Hepta

O monedă americană de 10 cenți, bătută în urmă cu mai bine de 130 de ani, ar putea fi vândută pentru aproximativ 1,5 milioane de dolari la o licitație care va avea loc luna viitoare. Exemplarul face parte dintr-o serie extrem de rară, din care se cunosc doar nouă monede care s-au păstrat, potrivit The Hill.

Dincolo de valoarea lor la momentul emiterii, monedele de 10 cenți pe care majoritatea americanilor le au uitate în pușculiță și moneda aflată în centrul licitației au foarte puține lucruri în comun.

Casa de licitații Stack’s Bowers estimează valoarea monedei la 1,5 milioane de dolari, de 15 milioane de ori mai mult decât valoarea sa nominală.

Moneda, bătută în San Francisco în urmă cu mai bine de 130 de ani, face parte din seria Barber. Denumite astfel în onoarea gravorului care le-a creat, Charles E. Barber, aceste monede de 10 cenți au început să fie produse în anii 1890. Deși monedele de 10 cenți cu designul lui Barber s-au vândut cu sute de dolari, potrivit Numismatic News, cele bătute la San Francisco în 1894 sunt deosebit de căutate.

Foto: Stack’s Bowers

De ce moneda este specială

Se cunosc doar nouă exemplare supraviețuitoare ale monedelor de 10 cenți din 1894, inclusiv exemplarul care va fi disponibil în cadrul evenimentului Rarities Night organizat de Stack’s Bowers Galleries.

Asta deoarece registrele arată că în zona Golfului San Francisco au fost produse doar 24 de astfel de monede. Trei au fost supuse testării, ceea ce înseamnă că au rămas 21. Nu se știe ce s-a întâmplat cu celelalte 12.

Unul dintre exemplarele supraviețuitoare s-a vândut anul trecut pentru 2,16 milioane de dolari, potrivit evidențelor Heritage Auctions. Anterior, acesta fusese vândut pentru aproape 1,998 milioane de dolari în 2016. O altă monedă de 10 cenți din seria Barber s-a vândut în 2020 pentru 1,5 milioane de dolari, potrivit site-ului companiei. Aceeași monedă fusese vândută în 2005 pentru 1,035 milioane de dolari.

Licitația pentru moneda de 10 cenți va începe de la 1 milion de dolari, iar ofertele online pe site-ul Stack’s Bowers vor începe pe 1 septembrie.

Puține alte monede de 10 cenți s-au vândut pentru sume atât de impresionante.

Potrivit evidențelor de licitație ale Heritage Auctions, o monedă de 10 cenți bătută în 1873 s-a vândut în 2023 pentru 3,6 milioane de dolari. Această monedă făcea parte dintr-un lot destinat topirii în cadrul prevederilor Coinage Act din 1873 și se crede că este „singurul exemplar supraviețuitor” din perioada respectivă.

Monedele de 10 cenți sau „dismes”, așa cum erau numite la acea vreme – produse în 1792 sunt, de asemenea, foarte căutate. Heritage Auctions explică faptul că există doar trei exemplare despre care se știe că se află în posesia colecționarilor, iar „cel mai bun exemplar cunoscut” s-a vândut pentru aproape 999.000 de dolari în 2016.