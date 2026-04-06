Un angajat al unui magazin a fost concediat, după ce a încercat să oprească un hoț care furase iepurași de ciocolată de Paște

Un angajat al companiei Waitrose a fost concediat după ce a încercat să oprească un hoț care furase ouă și iepurași de ciocolată de Paște, de pe raft. Bărbatul, care lucrează de 17 ani în companie, s-a declarat devastat de decizie, scrie The Guardian.

Walker Smith, vânzător la o sucursală Waitrose din sudul Londrei, a fost sesizat de un client că cieva fura din magazin.

El a spus că hoțul din magazine era recidivist.

Smith a încercat să-i smulgă hoțului geanta și preț de câteva secunde s-a luptat cu el ca să îl împiedice să fugă.

Ouăle de Paște Lindt Gold Bunny, care costă 13 lire sterline bucata, au căzut pe jos, iar hoțul din magazine a fugit din magazin. Smith a spus că unul dintre iepurașii de ciocolată s-a rupt în bucăți. A luat o bucată și „a aruncat-o din frustrare” spre niște cărucioare de cumpărături, a spus el.

Managerul său l-a certat, dar problema a escaladat. Smith a spus că anterior i s-a spus să nu se apropie de hoții din magazine, dar s-a enervat că ei scăpau nepedepsiți, așa că nu s-a mai putut stăpâni.

„Sunt acolo de 17 ani. Am văzut asta întâmplându-se în fiecare oră din fiecare zi, în ultimii cinci ani. E vorba de toată lumea, de la dependenți de droguri la adolescenți, care fură tot felul de lucruri sau ies cu sticle de vin în brațe. Nu avem voie să facem nimic.”, a povestit el.

El a spus că securitatea în magazin a fost redusă, așa că luni și marți nu sunt paznici.

În ciuda acestui fapt, Smith a spus că regretă modul în care s-a comportat. „Când am ajuns acasă îmi dădeam cu pumnii în cap și mă gândeam: «De ce am făcut asta»”, a spus el.

După câteva zile, a fost chemat la o întâlnire cu doi manageri de magazin. „Aveam un presentiment despre ce urma să se întâmple”, a spus el. I-a rugat pe șefii lui să nu îl dea afară spunându-le că Waitrose e ca familia lui, dar degeaba.

„Am încercat să rămân puternic și nu am scos niciun cuvânt, dar în sinea mea plângeam. M-au scos pe ușa din spate, lângă pubele. Pur și simplu mă simțeam demoralizat”, a spus el.

Înainte de a fi concediat, se mutase recent în propria garsonieră, după ce locuise cu colegi de apartament timp de 25 de ani.

Acum își face griji despre undee va locui. „Nu sunt sigur ce se va întâmpla cu locul ăsta acum. S-ar putea să rămân fără adăpost. Sunt la pământ. Waitrose este ca familia mea. Prietenii mei sunt acolo. Am fost acolo timp de 17 ani, probabil făceam ceva bine. Nu sunt o persoană rea, violentă sau agresivă. Pur și simplu m-a frustrat să văd asta zi de zi și să văd că Waitrose nu face mai nimic în privința asta.”

Comerțul cu amănuntul, în special supermarketurile, a înregistrat o creștere a furtului din magazine.

Vineri, directorul executiv al Marks & Spencer, Stuart Machin, a cerut guvernului și primarului Londrei să combată criminalitatea din comerțul cu amănuntul, spunând că aceasta a devenit „mai obraznică, mai organizată și mai agresivă”.

Un purtător de cuvânt al Waitrose a declarat: „Tratăm cu maximă seriozitate siguranța și securitatea clienților și a partenerilor noștri și, pentru a face acest lucru, avem politici implementate de care partenerii noștri sunt conștienți și obligați să le respecte. Referitor la pază, ne asigurăm că magazinele noastre au niveluri adecvate de pază, iar acestea sunt ajustate constant în funcție de nivelul de risc.”

Purtătorul de cuvânt a declarat că politicile trebuie respectate cu strictețe din cauza pericolului pe care-l reprezintă hoții din magazine. „Ca angajator responsabil, nu vrem niciodată să ne aflăm în situația de a anunța familiile despre o tragedie pentru că cineva a încercat să oprească un furt. Nimic din ceea ce vindem nu merită să-ți riști viața”.