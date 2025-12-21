Un angajat de la Palatul Élysée a furat tacâmurile de argint de zeci de mii de euro și a vrut să le vândă la licitație

Un angajat de la Palatul Élysée a furat tacâmurile de argint de mii de euro și a vrut să le vândă la licitație. FOTO: Getty Images

Trei bărbați vor fi judecați anul viitor în legătură cu furtul unor piese de argintărie și servicii de masă în valoare de mii de euro, de la Palatul Élysée, a anunțat Parchetul din Paris citat de AP News.

Șeful serviciului de protocol și inventar al Palatului Élysée a reclamat dispariția obiectelor, iar prejudiciul estimat se situează între 15.000 și 40.000 de euro (aproximativ 17.500–47.000 de dolari).

Manufactura de la Sèvres, furnizorul majorității pieselor de mobilier și de masă, a identificat mai multe dintre obiectele dispărute pe site-uri de licitații online. După ce anchetatorii au audiat personalul de la Élysée, suspiciunile s-au îndreptat către unul dintre administratorii responsabili cu argintăria, ale cărui evidențe de inventar sugerau că ar fi pregătit și alte furturi în viitor.

Anchetatorii au stabilit că bărbatul avea o relație cu managerul unei companii specializate în vânzarea online de obiecte, în special veselă și articole pentru masă.

În plus, pe contul său de Vinted, anchetatorii au găsit o farfurie ștanțată „Forțele Aeriene Franceze” și scrumiere marcate „Manufactura de la Sèvres”, obiecte care nu sunt disponibile publicului larg.

În total, aproximativ 100 de obiecte au fost descoperite în dulapul personal al angajatului, în mașina acestuia și în locuința pe care o împărțea cu partenerul. Printre bunurile recuperate se află cratițe din cupru, porțelan de Sèvres, o statuetă René Lalique și cupe de șampanie Baccarat.