Un angajat din Spania va primi 5.600 de euro pentru 166 de ore suplimentare. Firma nu voia să-i dea banii, așa că a dat-o în judecată

Un angajat din Spania va primi 5.600 de euro pentru 166 de ore suplimentare. Firma nu voia să-i dea banii, așa că a dat-o în judecată. FOTO: Getty Images

Tribunalul Superior de Justiție din Aragon i-a recunoscut unui șef al departamentului de sisteme informatice dreptul la o compensație de 5.605 euro pentru cele 166 de ore suplimentare pe care a fost nevoit să le lucreze pentru a remedia efectele unui atac cibernetic. Problema a apărut deoarece angajatul lucrase din iulie până în septembrie, dar a cerut oficial plata abia în noiembrie 2024, iar compania i-a spus că trecuse termenul de prescripție de un an, așa că nu mai putea primi banii ceruți.

Potrivit hotărârii, Consiliul Provincial Zaragoza a fost ținta unui atac cibernetic pe 7 iulie 2023. Pentru rezolvarea incidentului, departamentul de Noi Tehnologii a depus un efort considerabil, astfel că. între 10 iulie și 27 septembrie 2023, angajatul a lucrat cumulat 166 de ore suplimentare, pentru care a solicitat oficial compensația pe 26 noiembrie 2024, scrie noticiastrabajo.es.

Serviciul de Personal l-a informat însă că cererea de plată a acestor ore suplimentare era prescrisă. Întrucât munca fusese prestată între iulie și decembrie 2023, autorizarea fusese procesată în noiembrie 2024, iar documentația ajunsese la serviciu abia în 2025, termenul legal de un an de la efectuarea orelor fusese depășit.

Nemulțumit, angajatul a contestat decizia, iar încă din prima instanță Tribunalul din Zaragoza i-a dat dreptate, obligând instituția să-i plătească 5.605,82 euro pentru cele 166 de ore suplimentare. Consiliul Provincial a atacat această hotărâre la Tribunalul Superior de Justiție din Aragon.

Tribunalul Superior de Justiție din Aragon a confirmat plata celor 166 de ore suplimentare

Judecătorii arată în hotărâre că efectuarea orelor suplimentare a fost pe deplin dovedită și că nu exista nicio îndoială că acestea au fost dedicate rezolvării incidentelor provocate de atacul cibernetic din 7 iulie 2023.

De asemenea, s-a demonstrat că angajatul a avut autorizarea superiorilor săi, care nu au pus în discuție numărul de ore lucrate. Astfel, deși jurisprudența cere ca cel care solicită plata orelor suplimentare să detalieze circumstanțele și cuantumul acestora și să dovedească efectuarea lor zi cu zi și oră cu oră, instanța amintește că această exigență în materie de probe se atenuează atunci când programul de lucru este uniform. „În situații precum aceasta, este suficient să se dovedească această uniformitate pentru a se deduce caracterul obișnuit al programului suplimentar”, se arată într-un comunicat al instanței.

Pentru tribunal, în acest caz s-a dovedit atât efectuarea reală a orelor suplimentare, cât și autorizarea lor din 26 noiembrie 2024. Acest lucru a întrerupt termenul de prescripție de un an prevăzut pentru formularea cererii (reglementat de articolul 59 din Statutul Lucrătorilor din Spania). Prin urmare, instanța a respins recursul instituției și a confirmat că aceasta trebuie să-i plătească angajatului 5.605,82 euro pentru orele suplimentare.

Hotărârea nu este definitivă și poate fi atacată cu recurs în casație la Tribunalul Suprem al Spaniei.